拚手速！ 16日凌晨起售高鐵「春節車票」 民眾：揪親友搶

明（16）日凌晨0時起，將開啟春節高鐵搶票大戰，不少旅客呼朋引伴、萬事俱備，就差一張返鄉團圓的車票。不過今年高鐵宣布，包含南下跟北上，共加開395個班次，且總共有617個班次提供早鳥優惠，讓不少人直呼，多了一點信心跟福利。而旅客除了手速、網速要夠快，還有哪些搶票攻略，一起來看。

過年前不少鄉親的挑戰，是得先過搶票這關，高鐵時速300公里的飛快，多希望我的手速也一樣快，民眾說：「當然難搶，都要例如說12點的時候，那就守在那邊然後就趕快，我通常會叫很多人一起幫忙。」民眾說：「今天半夜那個11點50幾分，就要趕快登入線上，手機，然後要搶票，然後通知眾親友幫忙搶票。」

搶票如臨大敵，千軍萬馬相挺，樓上揪樓下阿母揪阿爸，全家大小出動，精準掌握節奏，民眾說：「撇步，提早準備好，坐在那裡準時就開始，就Stand by，然後開始就敲下去這樣，手要快一點這樣。」

還有人說「隱藏攻略」，不只用手搶還能用嘴講，記者許庭綸VS.高鐵語音訂票系統說：「訂票，(出發站已設為台北)，左營。」像這樣語音訂票，避免資訊看半天找不到，不過得要小心清楚發音。

想挑戰撿餘票除了使用APP操作之外，也可以來到現場使用售票機，交叉檢查增加成功率，戰略之一是分段訂位，比如到高雄，先訂台北到桃園，再訂桃園到左營增加機會，而今年高鐵再加碼，16日凌晨12點起，開放訂購2月13到23日，11天的春節疏運車票，南下北上共加開395個班次。

民眾說：「好像有增開很多很多列車了，所以應該會分散這次的車流，而且它好像北上也有很多，所以這次應該會好一點，希望。」不只手速快還要很划算，疏運期間規劃617班，共8萬4千多個早鳥座位，讓乘客領紅包省荷包，有個好座位不用全程拎大包小包。

