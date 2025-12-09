拚打詐有感 政院擬設補償基金

警政署刑事警察局長周幼偉（中）、北檢主任檢察官曾揚嶺（右）及藝人林郁順（黑面）（左），一起宣導反詐。（本報資料照片）

今年前11個月民眾因被詐騙的財損已達826億元，反詐騙聯盟協會理事長陳安迪9日直言，受害者並不在意詐騙犯會被判什麼刑，「只在乎自己被騙的錢何時能夠追回來？」行政院打擊詐欺指揮中心執行祕書王琮聖說，正研議是否成立詐騙補償基金，提供補償予被害人，已列為今年及明年重點工作。

國民黨立委張智倫、吳宗憲、林沛祥、葛如鈞昨共同舉行「預算翻倍詐騙不減，檢視打詐實效與被害人權益保障」公聽會，受邀參加的陳安迪指出，在司法實務上，詐騙受害者必須在1、2年內，證明自己被騙的錢與詐團不法所得有關連，如果沒有辦法證明，詐團被破獲後，不法所得就會依法充公，直接納入國庫。

陳安迪呼籲，政府應以充公的錢設立詐騙受害者專屬的賠償基金，輔導被害者心靈，給予急難救助，或協助被害者找工作等。

王琮聖給予正面回應，他說打詐中心正研議是否將一部分充公款項移撥成立詐騙補償基金，補償被害人損失，或提供輔導等，因涉及跨部會討論，列為打詐中心今年與明年度重點工作。

司法院刑事廳法官吳元曜指出，法院或檢察官在程序進行中，可以斟酌個案情形，依《刑事訴訟法》142條第一項規定，將扣案的贓物返還被害人，但詐騙案件被害者人數眾多，難以認定扣案的犯罪所得是否屬於特定的被害人，亦難釐清各被害人所應該獲得的金額與比例，所以在法院審理時，直接發還可能會有一些難度。

民眾黨立委林國成接受本報訪問時，贊同政府對民眾被騙後進行補償機制，有總比沒有好，但被騙後可要回的補償應是微乎其微，等打詐中心未來公布補償基金具體內容，再來商議。

民進黨團立院黨團幹事長鍾佳濱則認為，若要研議對犯罪進行補償，且由國家設立，恐怕會有2個問題。第一，怎麼考量法律上的衡平性，現行《犯罪被害人權益保障法》有類似補償機制，但有特定條件限制，只對死者遺屬、重傷者和性侵被害人提供經濟補償，尚未有其他犯罪類型的被害人，「打詐基金」恐被外界質疑「為何詐騙受害者有補償，其他受害者沒有？」

至於第二，鍾佳濱說，因犯罪造成的損害若要由社會支付，恐怕也有很多討論空間，例如怎麼區分被詐騙？這些問題過去都在立法院財政委員會中提過，可再聽取社會各界意見。