拚拓邦 台灣模式實質提升友邦人民福祉

友邦國際發展合作的「台灣模式」重點一是契合對方需求、二是成果要真正落實在人民生活之中，總合外交政策持續透過榮邦計畫增進台灣與邦交國的情誼及人民福祉，同時希望「台灣模式」能帶來示範效果，除「固邦」與「榮邦」外，進一步達成「拓邦」目標。

外長林佳龍1月與數發部長林宜敬舉行雙部長會議時表示，要透過合作與投資在外交場域進行固邦、榮邦，甚至拓邦，這是總合外交首度公開提出「拓邦」主張；而我國維繫邦交最主要的做法之一是國際發展援助工作，內涵是從合作國家需求出發的「台灣模式」。

林佳龍日前在媒體專訪裡指出，眾所周知，相對於中國「一帶一路」，「台灣模式」可以帶來更好發展，最具代表性的就是帛琉總統惠恕仁(Surangel Whipps, Jr.)與巴拉圭總統潘尼亞(Santiago Pena)這兩位元首看到榮邦計畫為當地帶來發展的希望，所以都在國際社會發自內心為台灣執言。

帛琉是台灣的堅實友邦，林佳龍去年12月剛率領「榮邦經貿團」前往參訪，加上帛琉今年主辦「太平洋島國論壇」峰會，外交部對此用力甚深，因為要藉由這個重要的國際場合，向國際社會展示台灣與友邦共榮共好的具體成果。

巴拉圭的邦誼同樣因為「台灣模式」而相當穩固，巴拉圭衛生部長上週來訪，林佳龍特別從智慧醫療與健康產業切入，承諾會加強台、巴在相關領域的合作，一定要讓邦誼成果真正落實在人民生活之中。外交部發言人蕭光偉說：『(原音)總合外交政策理念持續積極推動榮邦計畫，同時增進兩國的情誼及人民的福祉。』

如同林佳龍曾說，台灣在一個區域有一個友邦，「其實周邊的國家都很羨慕」；台灣與帛琉、巴拉圭合作關係帶來的示範效應，正默默為拓邦工作持續帶來動能。