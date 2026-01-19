拚搏一輩子！ 媽退休想「以房養老」 兒女跳腳急阻擋：那我們繼承什麼





「以房養老」是近期流行的話題，即使年紀大了手上沒有現金，也可以將房子抵押給銀行，銀行按月給錢作為養老金。律師蘇家宏分享，有一位媽媽退休後的願望很簡單，在自己家裡有尊嚴地變老，也不想給子女添麻煩，於是就想「以房養老」，沒想到卻遭子女強烈的反對。

蘇家宏表示，這位媽媽雖然手邊現金不太夠，但她還有這棟拚搏一生買下的房子，於是她想辦「以房養老」，換取每個月的生活費，靠自己自給自足。但沒想到這個計畫，卻被孩子阻擋，不准媽媽去辦，孩子們覺得家裡就那棟房，拿去抵押給銀行，那他們以後繼承什麼？應該要讓他們完整繼承這棟房子才對。

關於「以房養老」引發的家庭風暴，蘇家宏說明，以房養老又叫做「不動產逆向抵押貸款」，一般房貸是你給銀行錢，房子慢慢變成你的，而以房養老則相反，你將房子暫時抵押給銀行，銀行按月給你錢。而我你以繼續住在這棟房子裡，維持原本的生活機能、跟老鄰居泡茶聊天，直到人生畢業。

蘇家宏指出，「以房養老不會失去繼承權」很多子女一聽到房子「抵押」就嚇死了，但其實當媽媽人生畢業之後，房子依然在那裡，只是會有一筆銀行債務。如果子女想留房子：只要還清銀行借出的本金與利息，子女依然可以完整繼承這棟房子，如果沒有現金，也可用貸款的方式清償，等於是把貸款轉到子女自己身上。如果子女不想還錢：房子讓銀行拍賣，扣掉借款後，剩下的錢還是會回到繼承人手上。

蘇家宏提到，房子是媽媽的財產，不是誰的預留遺產，媽媽在世時，這棟房子就是媽媽自己的絕對資產，媽媽有權決定要賣掉、要捐贈、還是要抵押換生活費，並沒有一定要留未來繼承人的道理。只有當繼承真正發生、子女辦完手續的那一刻，那才是子女的財產。而以房養老的錢，也是媽媽拿來支付生活、醫療費用的，本來就是媽媽人生中該花的錢，只是選擇用房子抵押換錢來支付，就算沒有以房養老，也得從其他地方來支出。更何況，媽媽錢不夠用了，用媽媽自己的房子來換錢生活，是很不錯的方法！

蘇家宏也說，如果孩子真的不希望父母以房養老，希望房子是沒有貸款傳承，那麼可以拿出誠意，來支援父母的生活費用。若全部子女都共同負擔母親生活費，母親就不用拿房子取貸款；若只有一位子女想負擔母親生活費，母親可以用比較低的金額把房子賣給這位子女，並附帶子女要把房子給母親住到百年。或子女把錢借給母親，未來母親寫遺囑把房子給這位子女，方法有很多種。

