拚新北市長先禮後兵 蘇巧慧、劉和然交頭接耳、微笑互動

新北市長侯友宜今率市府局處團隊到新莊區公所舉行「行動治理」座談會，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與新北市長副市長劉和然同場關心市政，微笑互動。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市長侯友宜今天上午率領市府局處到新莊區公所舉行「行動治理」座談會，民進黨籍的下屆新北市長參選人蘇巧慧也到場，與爭取國民黨新北市長提名的副市長劉和然同場關心市政，蘇、劉2人在11日才因營養午餐免費、財劃法議題隔空交火，但今天的會議上，蘇巧慧主動坐到劉和然身旁，兩人面露微笑、交頭接耳，意外展現「檯面上」的良好互動。

座談會上，劉和然的位置在侯友宜旁邊，蘇巧慧的位置被安排在劉和然「隔壁的隔壁」，兩人中間是立委吳秉叡的座位，蘇巧慧見吳秉叡因故未到，她主動移動坐位，坐到劉和然旁邊，起初2人無明顯交流，但隨著新莊區長朱思戎簡報新莊建設概況時，蘇、劉2人也互相交換意見，彼此拿著簡報資料討論，蘇巧慧面帶笑容，劉和然也邊講邊帶手勢，2人互動頗佳。

廣告 廣告

侯友宜致詞時提到塭仔圳市地重劃案，他表示，會留下很多錢給新莊好好利用，侯並看著與會的劉和然、蘇巧慧說：「讓下一個市長好好發揮」，引起眾人拍手叫好。

蘇巧慧與劉和然互動良好，看不出2人11日有隔空交火的緊張氣氛。(記者黃政嘉攝)

今天蘇巧慧的會議位置，原被安排在與副市長劉和然隔一個立委吳秉叡。(記者黃政嘉攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

民進黨台南市長初選陳亭妃獲勝 領先林俊憲2個百分點

黃國昌訪美回國仍批賴政府軍購 AIT罕見「1動作」公開狠打臉！

AIT火大？ 她加碼爆：華府智庫問黃國昌這1題也被嚇到！

小草慘被打腫臉！黃國昌坦言到美國USTR才知「關稅已談妥」

