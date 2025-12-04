拚新北市長！李四川鄰居1句話讓他決心投入
[NOWnews今日新聞] 2026地方大選提前開打，在新北市長選戰方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧征戰，外界認為李四川應早點辭職投入選戰，不過他說不需要這麼早，更稱只要確定登記初選，他就一定會辭掉台北市副市長。他昨（3）日接受專訪時也提到，住家社區的一個阿嬤對他說：「你越辛苦，我們越安全」，讓他感觸良多，是他投入選戰的關鍵因素之一。
李四川昨上《下班瀚你聊》表示，讓他投入新北市長選舉，還有一個因素，前陣子颱風天，有次他穿著防颱整備的背心回家，鄰居一位阿嬤告訴他：「副市長，你辛苦了，我要告訴你，你越辛苦，我們就安全」，這句話讓他很感動，因為市民要的沒有什麼，就只是要一個「平安」而已，首長就只是要一份責任感，讓所有市民能安居樂業。
對於參選新北市長，李四川笑說，以候選人的角度來看，他認為自己是來做事的：「如果你不給我去做事，我樂得輕鬆，以我的個性，我出去的薪水比現在還高，我晚上睡得比現在還甜，我也不必等火災或其他狀況。」
李四川也說，如果選民始終認為，選舉就是在前幾個月你罵我、我罵你，這樣不是很好。他說：「所有的比賽都是靠自己的能耐得到冠軍，唯獨只有選舉都是靠嘴巴去罵人」，想選首長的人，不是把時間花在跑婚喪喜慶，而是要帶著責任感，把事情做好，讓市民能安居樂業，這一直是他想做的事。
另外，李四川更提到，台北市長蔣萬安不喜歡聽他在喊什麼時間要走，因當初答應回台北市政府服務，是只要一年，最多一年半，但現在已經快三年，對於相關的請辭，李四川坦言他們2人有共識。原則上他每週都會跟蔣萬安聊上一小時，不管針對選舉、市政都會聊，不過還是以市政為主。
李四川說，不管有沒有選舉，他和蔣萬安的默契都很好，蔣萬安最近也和他說：「不管你在哪裡，我們兩個心都在一起」。
