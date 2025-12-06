拚新北！ 蘇巧慧有「總統級」助攻 李四川：太太不支持

台北市 / 綜合報導

趁著週末假日，總統賴清德賴清德把握，受邀參加新北市苗栗同鄉會活動機會，大力推薦黨內，剛被提名要選新北市長的蘇巧慧，被說是「總統級助攻」，蘇巧慧也預告，會有「最強教練團」看準時機出擊，而另一邊，藍營呼聲很高的台北市副市長李四川，強調還沒被黨中央徵詢，也坦言太太也不支持他參選。

總統賴清德說：「未來新北市市長，蘇巧慧，蘇市長，我們先叫給她上。」總統級助攻拉抬很用力，總統賴清德受邀來到新北苗栗同鄉會，當然要把握機會給民進黨新北市長參選人打打氣，綠營「新北隊」也集結。

立委(民)蘇巧慧說：「大家都非常期待我們的總統，賴清德，那我也非常高興主辦單位也有邀請我，新北市的民意代表，不管是從委員到議員，這麼多大家都在一起。」

事實上蘇巧慧也預告備戰2026大選，會有最強教練團看準時機出擊，不只有最強後盾父親蘇貞昌，讓蘇巧慧喊要超越蘇貞昌時代，同樣有過「戰新北」經驗的前總統蔡英文，是否會成為輔選兩大王牌也受到關注，蘇巧慧坦言，如果能有小英前總統出來，一定會很轟動。

近來蘇巧慧更已經受到總統賴清德副總統蕭美琴同台力挺，誰會是競選總部主委，蘇巧慧則保持神祕，但另一邊，要守住新北執政優勢的國民黨，人選還沒底定，表態願意參加初選的台北市副市長李四川，否認有被藍中央高層徵詢，而且不只太太，是全家都反對他參選。

台北市長蔣萬安說：「(有跟川伯分享你的經驗嗎)，(怎麼說服家裡的老闆)，哈哈哈，我覺得你這題有陷阱喔，關於這一題，我本人也要回家問我家裡的老闆。」相對民進黨已經定於一尊，藍營潛在人選還在摩拳擦掌，等著初選以及民眾黨間的藍白合。

