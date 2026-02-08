拚新竹！高虹安回歸民眾黨？ 柯文哲：她先拚市政

新竹市 / 綜合報導

民眾黨迎戰2026大選，積極拉抬聲勢、與選民互動。創黨主席柯文哲今(8)日一大早到新竹竹北發春聯和紅包，吸引許多民眾握手和合照。面對選情，柯文哲強調，竹北這一仗會推出最強候選人應戰。而針對年底要拚連任的新竹市長高虹安黨籍問題掀起討論， 柯文哲 回應，現階段的重點 是讓高虹安把市政重新恢復軌道 。至於新竹市選戰傳出綠黃有望合作應戰， 被認為最有可能代表綠營參戰的 林志潔表示， 黨中央一定 可以整合出一個很有實力的候選人 打贏這場仗 ；而王婉諭日前也曾表示，會認真思考投入選戰。

前民眾黨主席柯文哲VS.民眾說：「我要紅包(好)，阿北，大吉大利。」民眾一看到到前民眾黨主席柯文哲，送橘子表達諧音祝福，柯文哲今(8)日上午，到竹北市場發放春聯與紅包，還跟民眾握手合照打招呼，現場人員說：「來我們不要影響到對向好不好，來。」

人潮滿滿滿，現場瀰漫年節氣氛，2026選戰煙硝感，也同樣濃厚，前民眾黨主席柯文哲說：「台灣民眾黨在新竹地區的這種得票率最高，竹北市長當然要，我們是要推出最好的候選人來競爭。」柯文哲回家鄉新竹拉抬自家選情，強調竹北市長民眾黨一定要拿下，新竹市副市長邱臣遠說：「我個人也不排除任何的可能，那我想戰士沒有選擇戰場的權利。」

邱臣遠話沒說死，新竹縣議員林碩彥有意角逐之外，也說人選應由黨中央決定，不只竹北市長，新竹市長選戰也受到矚目，其中高虹安的黨籍議題...，前民眾黨主席柯文哲(2.7)說：「她(高虹安)隔了一年半才回任，回復黨籍這個，在現階段對她不是最重要的事情，現階段應該是讓市政先重新恢復軌道運作。」

新竹市長大位兵家必爭，藍白陣營主推高虹安爭取連任，至於在野陣營，民進黨和時代力量也傳出綠黃合應戰，陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔(2.5)說：「如果我們可以整合出一個很有實力的候選人，我覺得在新竹(市)這一仗，我們還是非常有贏的機會。」

時代力量前立委王婉諭(2.5)說：「我也會努力爭取更多市民的支持，認真思考投入新竹市長的選戰。」各黨派是否合怎麼合，影響選戰布局，2026選情持續升溫，人選和局勢變化，牽一髮動全身，陣營間不敢大意。

