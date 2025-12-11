中部中心／張喬羿、林進龍 彰化報導

民進黨彰化縣長，類初選電話民調，綠營4名戰將抓對廝殺，立委陳素月團隊，為了努力提高曝光率，設計出一款車貼，有上百位熱情的支持者，自願將愛車貼上車貼，化身為行動看板，行駛在彰化各大街小巷！

將粉色貼紙，輕輕貼上車輛引擎蓋，超過上百輛轎車、計程車，貼上車貼，集結一起，場面實在壯觀。

立委（民）陳素月：「最近在地方非常多支持者很關心，認為素月的廣告物不夠，建議我一定要加強這個宣傳，所以我的團隊就想出一個方式，就是設計這個車貼，希望說化作最強行動力的，一個廣告物。」

廣告 廣告





拚曝光率出奇招！ 陳素月推專屬車貼化身移動看板

類初選拚出線！ 陳素月團隊設計專屬車貼增曝光率（圖／民視新聞）





民進黨彰化市長提名類初選，進入白熱化階段，為了提高曝光度，加強宣傳力度，立委陳素月競選團隊，設計出高辨識度的車貼，支持者們，也齊聚力挺，將自己的愛車，化身為行動看板，穿梭在彰化的各個角落。

立委（民）陳素月：「化作行動力最強的廣告物，可以行駛在各個角落，替素月宣傳，提高這個能見度，希望在最後一個階段，讓所有鄉親好朋友，能夠認同也支持，在接到民調電話的時候，能夠回答唯一支持陳素月。」





拚曝光率出奇招！ 陳素月推專屬車貼化身移動看板

拚曝光率出奇招！ 陳素月推專屬車貼化身移動看板（圖／民視新聞）





陳素月團隊發揮創意，設計獨一無二車貼，支持者自願充當小蜜蜂，強力助陣逗宣傳，帶著眾人支持，力拼初選過關。

原文出處：拚曝光率出奇招！ 陳素月推專屬車貼化身移動看板

更多民視新聞報導

力拚彰化縣長初選提名!立委陳素月掃街拜票衝民調

決戰電話民調！ 陳素月八路齊發站路口 拚唯一支持出線

爭取彰縣長提名! 陳素月週日誓師大會 籲鄉親支持電話民調

