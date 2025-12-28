拚權益卡王 台新Richart卡大進化

國泰世華Cube卡打響名號，讓國內信用卡市場吹起權益自選風潮，隨後玉山Unicard、台新Richart相繼加入，競爭更為激烈。為了在三張同質性高的卡片脫穎而出，台新啟動Richart卡大改版，不只大舉新增60個通路，「Pay著刷」權益除支援台新Pay與台灣Pay，再納入市占最高的LINE Pay，支付到哪回饋到哪。

台新今年9月整合@GoGo、FlyGo、玫瑰Giving、太陽/玫瑰卡（切換刷）等熱門信用卡，並更名為Richart卡，打造「一卡支援七大回饋方案」的全新架構，整合成效也相當顯著，Richart卡友平均每月消費較全體卡友高出20％，為了維持新鮮感，台新採取滾動式靈活調整權益，2026上半年權益再升級。

此次改版的最大亮點，是「Pay著刷」過往僅支援台新Pay與台灣Pay（TWQR），最高3.8％加碼深受喜愛，約3成卡友曾切換到此方案，看準數位客群偏好使用行動支付的趨勢，此次新增LINE Pay享最高2.3％回饋，除讓行動支付場景更完整，也與LINE Pay聯名卡別苗頭。

搶攻日常消費 KTV、藥妝都在內

各大回饋類別方面，「天天刷」雖移除了停租車通路，但補上了加油充電，超商量販通路增加了唐吉軻德、LOPIA兩個新點，及寶雅、康是美、屈臣氏、杏一醫療、大樹藥局、丁丁藥局、佑全保健藥妝、健康人生藥局等8大藥妝藥局，滿足日常生活採買的實際需求。

「大筆刷」的指定百貨也有擴增，除延續新光三越，還加入京站、三創生活、夢時代、統一時代（含DREAM PLAZA）及中友百貨。「好饗刷」除新增王品瘋Pay、FunNow、晶華系列、雲朗系列、萬豪系列、高雄洲際、台中勤美洲際、礁溪寒沐等，連錢櫃、好樂迪、享溫馨、ONCOR及Sing!Go等指定KTV都一併納入。

網購、旅行一把抓 遊戲影音不缺席

「數趣刷」調整幅度也不小，網購平台納入淘寶、PayEasy、iHerb、SHEIN、Farfetch、Olive Young，並新增遊戲影音（MyCard、遊戲橘子、Steam、PlayStation、Nintendo、Netfilx、Disney+）及AI服務（ChatGPT、Perplexity等）兩個次類別。

最夯的「玩旅刷」順應旅人需求，航空公司新納入樂桃、阿聯酋、亞航、酷航、捷星、新航、日航與越捷，旅行社新增可樂、長汎、五福、喜鴻、易飛、燦星、加利利、鳳凰、山富及行健，自由行或跟團都好選。另一亮點則是新增Uber、Grab、Suica、ICOCA、PASMO、WOWPASS及AIRSIM等海外交通與網路。

除大增回饋通路，台新發現信用卡附加權益服務以「免費市區停車」最熱門，不過因Richart卡友超過5成為35歲以下年輕客群，為擴大免費停車的適用範圍，獨家推出「免費機車停車」，當期帳單一般消費滿6000元，次月即享8次免費停車。保費一次付清仍維持最高1.3％回饋及不限金額可12期零利率。

智慧出行享優惠 生日國泰再送禮

國泰世華Cube卡看準電動車市場快速成長與智慧出行需求，2026上半年「集精選」權益新增「充電停車」精選場域，通路涵蓋U-POWER、EVOASIS、EVALUE、TAIL、iCHARGING、車麻吉（不含加油）、uTagGo（不含月租停車）等，在充電與停車時也能獲取2％小樹點。

此外，為回饋壽星卡友，2026年第1季「慶生月」專屬權益，壽星於生日當月指定消費可享最高10％小樹點，並延續廣受好評的「慶生月踩點吉章」任務，活動涵蓋七大主題類別「宜花東精選美食、燒肉鍋物、在地食材餐廳、微醺甜點、日本指定樂園、遊戲娛樂、歡唱KTV及購物享受生活」，讓回饋層層堆疊。