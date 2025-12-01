拚死護幼主！命危菲傭狀況曝 香港200外傭憂失業、被迫回國

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社



香港大埔高樓住宅社區「宏福苑」上週三（11/26）大火，目前已知造成9名印傭及1名菲傭喪生。在大火中即使失去意識仍緊緊懷抱雇主家寶寶的菲傭阿卡拉斯，本在加護病房靠呼吸器維持生命，萬幸昨天（11/30）菲律賓參議員赴港探病時，她已清醒穩定。

《紐約時報》報導，根據印尼與菲律賓兩國領事館統計，宏福苑內約230名外籍家庭傭工，印尼籍140人、菲律賓籍90人。據兩國總領事館今天（12/1）發布的更新數據，目前已知9名印傭喪生，36人下落不明；菲傭1死1傷，2人下落不明。

廣告 廣告

菲律賓參議員艾米馬可仕（Imee Marcos）赴香港探視在宏福苑大火中受傷的菲傭阿卡拉斯。翻攝臉書@Senator Imee R. Marcos

菲傭阿卡拉斯（Rhodora Alcaraz）是這場火災中最受矚目的外傭，火災時她剛到香港、住進宏福苑13樓雇主家沒幾天，主要任務是照顧雇主3個月大的嬰兒。

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社

起火時她發了一條語音訊息給菲律賓的家人：「我們住的樓著火了，我們被困在房間裡，煙進來了，我正抱著Baby。」這段錄音語氣尚平靜。她發出的第二條訊息已是哭喊：「救救我們，我們快被燒死了。」幾分鐘後，家人收到第3條語音，沒有她的聲音，只有嬰兒啼哭。

2025年11月30日，在香港的菲律賓移工社群，於中環遮打道，為在宏福苑火警中死亡及失蹤的移工辦追思祈福會，數百名外傭參加。路透社

阿卡拉斯於當天傍晚時獲救，她失去意識但懷中仍緊緊護著嬰兒，她被送往加護病房靠呼吸器維持生命。

所幸菲律賓參議員艾米馬可仕（Imee Marcos）昨天（11/30）在社群媒體發布赴港探病照，阿卡拉斯已然轉醒，艾米馬可仕在臉書上表示「我向你（阿卡拉斯）致敬，以及向所有遠離國家繼續為家人犧牲奉獻的OFW（菲律賓海外勞工，Overseas Filipino Worker）致敬」。

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社

阿卡拉斯不是唯一幫助雇主逃命的外傭，同在宏福苑的菲傭達達普（Carren Dadap）也在火災時拽著雇主5歲的兒子飛奔：「我什麼都沒想，沒拿行李、沒拿護照，沒拿現金，只想著趕緊帶著孩子逃出去。」她說逃命路上天花板不斷有東西砸下，她一心想著「快下樓，不然我們倆都得死」。

2025年11月30日，在香港的菲律賓移工社群，於中環遮打道，為在宏福苑火警中死亡及失蹤的移工辦追思祈福會，數百名外傭參加。路透社

根據香港政府規定，外籍家庭幫傭必須與雇主同住，這場大火讓許多雇主失去房屋與積蓄，如今無力繼續雇用外傭，也沒有房屋供她們落腳。

2025年11月30日，在香港的菲律賓移工社群，於中環遮打道，為在宏福苑火警中死亡及失蹤的移工辦追思祈福會，數百名外傭參加。路透社

過去每逢周日，香港的公園等寬闊處常有數百甚至上千外傭聚集，唱歌跳舞聊天說笑享受假期。昨天（11/30）這些地點的外傭神情哀戚，為罹難的同胞舉行追悼會，僅維多利亞公園便有超過1000名印傭聚集，她們拭淚、為同胞祈禱。

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社

一名外傭阿斯圖蒂（Dwi Astuti）接受《紐時》訪問時說：「我心裡很難過，我們所有人來這裡都是為了同一個目的：掙錢養活家鄉的家人。」

2025年11月30日，在香港的菲律賓移工社群，於中環遮打道，為在宏福苑火警中死亡及失蹤的移工辦追思祈福會，數百名外傭參加。路透社

組織追思會的斯林加廷（Sringatin）說：「我情緒很難平復，實在太沉重了，外籍傭工來香港工作不只為了自己，更是為了家鄉的家人。她們是家裡的支柱，她們是母親。」

2025年11月30日，在香港工作的印傭哀悼在宏福苑大火中喪生的同胞。路透社

印傭蘇西拉瓦蒂（Cucu Susilawati）告訴《紐時》，她認識的2名外傭死於大火，她們買菜或在公園散步時幾乎每天都會碰面。蘇西拉瓦蒂沒有時間傷感，她必須趕緊找到新工作，因為原雇主無法繼續雇用她，她焦慮說：「我不想失去這工作，但我沒辦法留下來了。」

2025年11月30日，在香港的菲律賓移工社群，於中環遮打道，為在宏福苑火警中死亡及失蹤的移工辦追思祈福會，數百名外傭參加。路透社

外傭團體呼籲港府推出特別辦法，允許受災外籍家庭傭工在香港停留期間尋找新工作。《紐時》指出香港政府尚未對此作出回應。

菲律賓參議員艾米馬可仕（Imee Marcos）赴香港探視在宏福苑大火中受傷的菲傭阿卡拉斯。翻攝臉書@Senator Imee R. Marcos

更多太報報導

香港大火死亡升至151人 遺體成灰難以辨認

血淚中誕生、最慘現場現身 香港「災難遇害者辨認組」揭秘

「兒子你回覆我啦」香港大火仍150人失聯 白髮老父天天傳訊無回應