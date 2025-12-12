拚民進黨彰化縣長黨內初選 陳素月展開千人車貼掃街
民進黨彰化縣長黨內初選進入最後衝刺階段，立委陳素月展開「千人車貼」掃街活動，集結1百多輛轎車與計程車，貼上醒目「唯一支持陳素月」大型圖貼，展現超強凝聚力，彰化市長林世賢則強化拜票，為週日「彰化勝利團結大會」暖身。（李河錫報導）
民進黨彰化縣長黨內初選，預計從15日起展開隨機電話民調，有立委陳素月、黃秀芳，前彰化市長邱建富和現任市長林世賢等4人登記角逐，最後衝刺階段，候選人走進人群拜票爭取鄉親支持，陳素月表示，近期在拜票時，有不少支持鄉親表示，豎立的「大型競選廣告看板」太少，宣傳力度不夠、需要加強！因此，在競選團隊籌劃下，設計這款高辨識度的車貼，11日在「溪湖成功夜」舉行誓師大會，集結1百多小轎車與計程車，貼上醒目「唯一支持陳素月」大型宣傳圖貼，籲請更多支持者加入「陳素月行動看板」的行列，為縣長初選展開最後衝刺。
「彰化縣計程車公會理事長」洪照勳強調彰化要改變，就要挺「有政績、會做事」的陳素月當選縣長！國策顧問陳永昌總會長分析，看來看去，最有機會代表民進黨贏回彰化縣的就是陳素月！前溪湖鎮長楊福建也大讚陳素月，擔任立委時，為民服務都是不分區域，幫彰化爭取很多交通與大型建設，呼籲鄉親唯一支持「骨力」的陳素月！」
至於另一名參選人、現任彰化市長林世賢，則是強化區域性整合與拜票，為週日將在彰化市旭光路「成功公園旁」廣場，舉辦「彰化勝利團結大會」暖身；將以「讓彰化更好、翻轉彰化、經濟第一」為競選主軸，號召鄉親一同支持。
