南部中心／曾虹雯、謝耀德 高雄市報導

角逐民進黨高雄市長黨內初選的立委林岱樺舉辦政策說明會，從市民有感的居住、交通、長照等問題出發，提出導入AI的解決方案。會中並以生動的動畫宣傳呈現，希望政策不僅是要聽得懂，更要做得到。讓市民好住、好行、好生活。





拚民進黨高市長初選! 林岱樺辦政策說明會"提出AI新政"

林岱樺舉辦政策說明會，邀請青農代表和年輕市民提問，針對民眾苦惱的日常問題提出解決方案。（圖／民視新聞）





立委林岱樺舉辦政策說明會，邀請青農代表和年輕市民提問，針對民眾苦惱的居住、交通、長照等各方面日常問題，提出解決方案。青農代表擔心，務農的年長者年紀越來越大，還得下田，有時候身體上怎麼注意？林岱樺則承諾，如果擔任市長，將會送給每個65歲以上長輩一個健康偵測錶，建立起健康醫療平台。

廣告 廣告





拚民進黨高市長初選! 林岱樺辦政策說明會"提出AI新政"

林岱樺提出導入AI的解決方案，並以生動的動畫宣傳呈現，希望政策不僅是要讓市民要聽得懂，更要做得到。（圖／民視新聞）









林岱樺提出導入AI的解決方案，並以生動的動畫宣傳呈現，希望政策不僅是要讓市民要聽得懂，更要做得到。就連交流道塞車、找不到停車位等日常痛點，林岱樺也面面俱到。提出會在公車與垃圾車裝設AI測試系統，24小時內修復馬路上的坑洞，並推動全市車格智慧化，手機即時顯示空車格，找車位不必繞路，還要在4年內，打造沒有紅綠燈的中正交流道，徹底改善國道一號塞車問題。

提出十項全國第一的AI新政，林岱樺強調已經準備好，期望獲得鄉親支持，讓她能用執行力，打造高雄成為全國第一的AI智慧城市。





原文出處：拚民進黨高市長初選! 林岱樺辦政策說明會"提出AI新政"

更多民視新聞報導

原來大家都一樣迷惘？2025年AI被問爆的8大戀愛問題

AI戰局升溫 傳亞馬遜擬砸百億美元布局OpenAI

瑞銀：2026最大風險「AI令人失望」！科技巨頭獲利下滑

