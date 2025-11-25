拚活化台南內山惡地景觀 陳以信推「草山熱氣球」盼複製鹿野觀光熱潮

前立委陳以信表示，台南內山擁有獨特惡地地景，有條件發展常態熱氣球觀光活動。（圖／報系資料庫）

表態將參選2026台南市長的前立委陳以信今（25）日表示，他提出以「草山熱氣球帶你到月球」為核心的內山觀光升級政見，主張在左鎮、龍崎、楠西、南化推動常態性熱氣球體驗，帶動民宿、農特產與在地經濟發展。

2026台南市長選戰持續升溫，民進黨內由陳亭妃、林俊憲展開激烈競爭，爭取提名；藍營方面，除了上一屆僅以5萬票之差落敗的謝龍介之外，前立委陳以信也宣布參選，盼與謝龍介以民調方式決出最終提名資格。

陸續拋出政見、爭取選民認同的陳以信表示，他將以「草山熱氣球帶你到月球」為號召，全面推動台南東側內山地區的熱氣球觀光，帶動左鎮、南化、楠西、龍崎等地的山區經濟。他說，內山地區景觀千變萬化，有如月球地貌、美國大峽谷與獨特森林台地，是台灣最具潛力的自然美術館，但多年來因交通不便與投資不足而遭到忽視；若能以熱氣球打造具有吸引力的亮點活動，就能成功翻轉當地發展。

廣告 廣告

他指出，國內已有成功案例可供借鏡，例如台東鹿野熱氣球節每年吸引數十萬人潮、創造數十億商機，而台南內山不僅地形條件相似，更擁有獨一無二的惡地地貌。他表示，左鎮草山月世界與龍崎牛埔惡地若設置固定場域，讓熱氣球繫留升空，遊客將能俯瞰宛如「登陸月球」般的壯闊地景；至於楠西、南化的台地景觀同樣具備優勢，也能推動定點升降的多樣化熱氣球體驗。

陳以信盼借鏡台東鹿野熱氣球嘉年華，推動台南內山區域經濟發展。（圖／翻攝自台東市政府資訊網）

陳以信強調，身為倫敦經濟學博士，他理解如何以最有效又友善環境的方式促進地方成長，而熱氣球正是對自然最溫和、卻能創造最大觀光效益的產業之一。他指出，熱氣球導入將帶動民宿、市集、農特產銷售等周邊產業鏈，為內山地區創造可觀的常態性收益，只要市府願意投入資源，內山地區就能從被忽略的角落華麗轉身，成為台南觀光的新亮點。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

升教授好難2／台大副教授升等3度卡關提告！行政法院指3瑕疵要求重審

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手

週休三日2年前曾被駁回！ 行政院曝3理由：不宜貿然全面實施