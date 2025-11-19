拚淨零 港務公司7大商港獲雙認證

基隆市 / 綜合報導 基隆連日大雨，安樂區的永康里，發生老樹傾倒意外，直接重壓民宅遮雨棚，還好沒人受傷！區公所和國產署緊急到場處理，第一時間先鋸斷樹幹，減輕壓力，同時在樹根上方鋪上帆布，防止傾斜擴大，之後等天氣放晴，才能再研究怎麼進場清除。但里長更擔心的是，里內還有一棵百年老樹，就在民宅旁，如果抓不住山坡地，很可能再度發生傾斜意外！連根拔起歪斜傾倒，大約兩層樓高的巨大老樹，橫躺在山坡上，民宅的鐵皮屋頂，遮雨棚的支撐柱，全被壓得扭曲變形，基隆市安樂區永康里里長陳銘坤說：「區公所沒有把上面的那些樹枝跟枝幹，大部分都給鋸除的話，這邊可能撐不住，減輕了很多重量，最起碼說不會立即塌下來。」帆布鋪在樹根上，就怕雨一直下，樹根底部被掏空，老樹可能繼續往下滑，直接衝到更下方的民宅，基隆市議員(民)吳驊珈說：「永康里內其實有非常多這種老樹，長得非常大，可是它的修剪的話真的是要長期來修剪，不然的話，它這樣子，它抓土的範圍不夠大的時候，當它的樹葉長得太茂盛，就會重心不穩就會倒下來。」基隆連續幾天大雨，安樂區崇德路40巷，超過50年的老樹，凌晨突然傾倒，區公所第一時間，緊急先鋸斷樹枝，因為老樹重量，超過3.5噸重，地點又在山坡地，救災通道狹窄，現場空間有限，吊車根本無法靠近。立委王正旭服務處副主任潘俊宏說：「工程人員說他們可能沒有辦法這樣子一一地這樣進來，一個一個這樣搬出去，因為可能那個量體太龐大，所以國產署目前才說，他們先把它固定住，然後等雨勢稍緩的時候，可能再看看，能不能出大的吊車，進來把它吊出去。」兩年內第三棵老樹傾倒，距離不到廿公尺的邊坡，還有一顆百年老樹，就長在民宅旁邊，更讓里長擔心，厚實的樹幹，如果撐不住重量傾倒，就會壓到下方民宅，老樹，周邊土地大多為國有地，里內目前還有七八棵老樹，年復一年被忽視，很怕哪天大雨或強風一來，又會發生傾倒意外。 原始連結

華視影音 ・ 8 小時前