拚減營養午餐廚餘 南市教育局訂3個月減8%推"完食教育"

南部中心／林俊明、陳芷萍 台南市報導

受非洲豬瘟疫情影響，學校廚餘不能再用來餵豬，要如何減少營養午餐的廚餘量，成為各縣市教育局的課題。台南市教育局就訂出每3個月要減少8％的目標，全台南市最大校復興中國就推動「吃光光」食育教育，鼓勵學生把營養午餐吃完，同時也要營養師減少高廢棄率的菜單，統計剩食，精準備餐。





廚餘數量從根解決！ 台南復興國中推「完食」政策減少廚餘量

全台南市最大校復興中國推動「吃光光」食育教育，鼓勵學生把營養午餐吃完，同時也要營養師減少高廢棄率的菜單，統計剩食，精準備餐。（圖／民視新聞）

中午用餐時間，小朋友排隊夾取營養午餐，這一餐有菜有肉，還有五穀飯，小朋友幾乎都吃光光。午餐吃光光，就代表廚餘量減少，整個白板上，紀錄著每個班級剩下的飯菜量。臺南市立復興國中營養師葉亮吟：「派一位廚媽每天觀察一下，學生回來的廚餘量，然後我們再透過分量的調查表，學生會給我們一個回饋，就依照學生的情形，每個班的供應量去做一個加減量。」學生說，「調製的東西都蠻好吃的，通常是不會剩太多。」學生說，「每個月都有滿意度調查表，還有分量調查表。」統計剩食，為的是精準掌握每個班級小朋友的食量，但若掐得剛剛好，萬一份量不夠，怎麼辦？臺南市立復興國中校長陳文財說，「鄰近班級之間的一個班級互相支援，吃的不夠的，我們就會找鄰近的班級來做一個支援，那這樣子減少我們的廚餘的量。」





復興國中是台南市學生人數最多的國中小學，校方積極推動「吃光光」食育教育，因為最近非洲豬瘟疫情影響，學校廚餘沒有人收，如何減少廚餘量成了一大課題。臺南市教育局主秘陳宗暘：「希望在三個月內提出廚餘總量能夠控管8%的一個具體的一些做法。」復興國中校長陳文財說，「在食材的準備方面，我們也請營養師調整，減少所謂的高廢率的問題，我們有一個很精準的食材，在備餐的部分，我們其實有一個精準備餐的機制。」台南國中小學生有13.5萬人，1天廚餘量平均有9公噸，因應中央政策，學校精準備餐，做出學生更喜歡吃的營養午餐，學生們也開心吃光光。













