拚港湖全壘打！高嘉瑜重提民進黨「四季紅」

▲前民進黨立委高嘉瑜重提四季紅配票策略，盼望港湖4席全上。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 前民進黨立委高嘉瑜日前登記參選台北市議員，並喊要重新做人、捲土重來！她今（12）日更喊，建議民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，讓港湖全壘打。

高嘉瑜今發文指出，在港湖只有團結才能爭取最大的席次，她和議員江志銘都是泛綠分裂的受害者，而志銘大哥也勉勵她努力贏回港湖。因此，她建議民進黨在港湖區採取「四季紅」的配票策略，她會全力配合黨的提名及選舉策略，希望民眾票票民進黨，讓港湖全壘打，她會努力為港湖拚第四席！

廣告 廣告

所謂四季紅，高嘉瑜受訪提到，是仿效當年前立委沈富雄所提出的配票策略，如果選民家裡有4個人，就是一人一票投給4個不同候選人；若家裡超過4個人，就依照出生年月日分為四季，每3個月分成一季，集中投給同一位候選人。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

藍白軍購立場分歧？郭正亮示警：不要以為永遠都是你的票

高金素梅老巢被掀？張育萌揭她多年來「有系統」狂領補助

賴瑞隆民調大贏！葉元之揭關鍵原因：不信柯志恩低於40%