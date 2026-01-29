拚無罪翻盤！性侵案涉7罪僅判1罪 NONO現身高院

陳宣裕NONO被控妨害性自主案開庭。

藝人「NONO」陳宣裕遭多名女子指控涉及強制猥褻、強制性交等共7項罪名，一審士林地方法院僅認定其中1起「強制性交未遂」成立，判處有期徒刑2年6月，其餘指控則因證據不足判決無罪。檢方不服判決結果提起上訴，台灣高等法院今（29日）上午9點30分開庭審理，案件涉及性侵全程採不公開審理。

陳宣裕今上午約9時10分搭車抵達高院刑事庭大樓，面對媒體追問是否認罪，僅低頭快步進入法庭，未作任何回應。

士林地院一審判決中指出，本案共有5名告訴人分別指控遭陳宣裕強制猥褻或性侵，但法院認為，5人各自僅能陳述自身經歷，未能目擊彼此遭遇，難以互為補強證據；加上部分說法與客觀情節出現落差，檢方提出的直接與間接證據仍存疑，基於「罪證有疑、利歸被告」原則，判決相關部分無罪。

法院唯一認定有罪的案件，發生於2011年間。判決指出，陳宣裕透過綜藝節目結識一名女子，取得聯絡方式後，以開車送對方返家為由，實際卻將人載往大稻埕河濱停車場，企圖對女子性侵，遭對方激烈反抗而未遂。女子事後向親友透露遭遇，相關證人在審理期間亦證稱，聽聞事件時能明顯感受到被害人情緒異於往常，法院因此認定其證述具可信度。

該名被害人因擔心輿論壓力及影響工作發展，當時並未報案，直到#MeToo運動興起後，才選擇公開指控。陳宣裕在一審中則否認認識該名女子，並辯稱「不理解對方為何這樣指控」，但法院最終仍依強制性交未遂罪判處其2年6月徒刑。



