拚無罪？政治獻金案開庭 柯文哲喊：司法不可以選擇性適用

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城及政治獻金弊案，台北地檢署去年12月宣布偵結並起訴；台北地院今年3月則持續審理，目前進入言詞辯論階段，法院今（22）日上午傳喚柯文哲等被告開庭，就政治獻金公益侵占、背信案進行言詞辯論。柯文哲下午2點開庭前，在北院門口前受訪則稱，司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任。





柯文哲今日下午重返北院開庭前，站在北院門口接受聯訪；他稱，針對檢察官在法庭上一直在強調「公平、公平、公平」，自己立刻說「對！公平就好，我也沒有要比別人更多的特權，就公平對待就好」。

他也說，請注意台灣過去不是沒有選舉，未來也不是沒有選舉，所以今天不管做什麼就要問一個問題：「將來他們要用同樣的標準，去追究過去的候選人，還有處理未來的候選人嗎？」。

民眾黨前主席柯文哲。（圖／民視新聞）

最後，柯文哲還講，其實司法的目的不僅在維護社會秩序，也在保障每一個人民的權利，「所以司法不可以選擇性的適用，否則會失去人民的信任，就這樣」，語畢柯文哲就轉頭進入北院，相關畫面也隨之曝光。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

