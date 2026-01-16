拚產業復甦！花蓮區漁會推「花蓮好漁」年節禮盒 連鎖飯店大力支持

花蓮區漁會為突破天災帶來產業影響，首次與連鎖飯店合作，推出「花蓮好漁」春節禮盒，讓漁民過好年。（圖：花蓮區漁會提供）

為協助0403地震、0923洪災等天災後花蓮漁業拓展銷路，花蓮區漁會主動出擊，首度與福容大飯店合作，透過全國性通路推出「花蓮好漁」永續海鮮禮盒，並促成福容花蓮店全面採用在地漁獲更新宴會菜單，讓消費者能以實際消費支持花蓮復甦，讓漁民過好年。

「花蓮好漁」年節禮盒是花蓮堅持合法漁船、漁法、合時捕撈，減少對海洋負擔精選漁獲。（圖：梁國榮攝）

花蓮區漁會理事長王鐙億表示，花蓮堅持合法漁船、漁法、合時捕撈，減少對海洋負擔，特別精選來自花蓮海域的紅魽、鋸尾鯛等永續漁獲，經嚴謹處理確保品質。選擇與福容合作，正是看中其通實力，能將花蓮好漁推廣至全國。王鐙億說，感謝福容在此時提供關鍵銷售平台，這不僅是商業合作，更是企業與地方產業『共好』的實踐。

王鐙億說，好漁禮盒是堅持永續海洋所推出的產品。（圖：梁國榮攝）

「福容購」線上平台販售的四款禮盒：五福臨門、六六大順、八仙過海及十全十美禮盒，售價1,788元起，預購至2026年2月8日止。福容會員可累點或以點數兌換。

「花蓮好漁」四款禮盒組合，適合春節送禮、聚餐。（圖：梁國榮攝）

同時，在漁會供應支持下，福容花蓮店全面更新宴會菜單，推出花蓮紅魽、鋸尾鯛生魚片、避風塘鬼頭刀、馬告石斑魚及古早味白鯧米粉湯等在地海鮮料理。福容花蓮店總經理董愛珠指出，永續是福容的理念，此次合作希望從餐廳到家庭，都能一起用消費力為花蓮加油。

農業處長陳淑雯呼籲鄉親支持花蓮好漁。（圖：梁國榮攝）

花蓮縣政府農業處長陳淑雯也邀請全國民眾，透過選購「花蓮好漁」禮盒或享用花蓮海鮮宴席，用美味行動支持花蓮重生。（梁國榮報導）