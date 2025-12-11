拚秒殺？陳耀訓蛋黃酥春節禮盒「藏2驚喜」 12／16開搶、限購8盒

生活中心／賴俊佑報導

陳耀訓春節限定版紅土蛋黃酥禮盒將於12月16日開搶。(圖／翻攝自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

有「蛋黃酥界愛馬仕」美稱的陳耀訓蛋黃酥，往年開賣都會秒殺，不過今年中秋檔期卻每日還有現貨可買，馬年春節限定禮盒將於12月16日開放預購，這次還藏2驚喜，欲再拚秒殺盛況；另外，彰化鹿港老店「新口味蛋黃酥」全新推出風味禮盒，帶來3種獨家創新吃法，展現前所未有的層次風味。

陳耀訓蛋黃酥春節禮盒特別邀請三金設計師方序中設計。(圖／翻攝自陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery臉書）

陳耀訓蛋黃酥春節禮盒「藏2驚喜」拚秒殺

陳耀訓今年首度推出春節限定版紅土蛋黃酥禮盒，1盒8入900元，每人限購8盒，12月16日12:30於拓元售票系統開放預購，提貨時間為2025年12月26日至2026年2月14日，無宅配，需到店取貨，取貨日可取貨時段12:00-19:30。

廣告 廣告

陳耀訓春節限定版紅土蛋黃酥禮盒邀請三金設計師方序中設計，主視覺春字「日出曙光，迎新年」，禮盒更藏新春吉祥話，拿起一顆蛋黃酥，就看見一個祝福字，吃完後，還可以變成祝福話賀年卡，另外，還有隨機藏900元現金抵用券在盒底，共有100名幸運兒。

新口味蛋黃酥風味禮盒(圖／新口味蛋黃酥提供)

新口味蛋黃酥風味禮盒 獨家醬料豬肉酥、麵茶和烏魚子

鹿港新口味蛋黃酥全新1+3「新口味蛋黃酥風味禮盒」，以經典招牌蛋黃酥為主角，搭配豬肉酥、古早味麵茶和野生烏魚子製成的3款特製醬料；「豬肉酥風味|沾醬款」以黑橋牌豬肉酥調製成鹹香滑順奶醬，並撒上肉酥增添層次；「麵茶風味|灑粉款」選用鹿港品牌「麵麵茶茶」麵茶粉與麵茶風味卡哩卡哩，細緻的麵茶灑在蛋黃酥上，再加入杏仁碎片，香甜酥脆度瞬間升級；「烏魚子風味|抹醬款」選李日勝野生烏魚子醬和烏魚子粉，均勻塗抹在蛋黃酥上，入口先是熟悉的酥香與甜潤，尾韻再浮現鮮厚海味與成熟韻度，層次細膩、驚喜滿點。

「新口味蛋黃酥風味禮盒」內含2顆招牌蛋黃酥(其中一顆切片)，搭配其中1款獨家醬料，豬肉酥風味/麵茶風味每盒售價199元，烏魚子風味每盒售價249元，覺得一種口味不過癮，還可選擇三款風味通通有的「三珍海味禮盒」，每盒售價399元，12月12日起在新口味鹿港店正式販售。

更多三立新聞網報導

壽司郎盤色變7種！最低價30元挑戰爭鮮 菜單增加到185道

全聯標價爭議遭抵制！砸30億換電子標籤 3年內導入1250家店

大全聯插旗青埔！睽違15年開新店 1500坪、5大新區像逛百貨專櫃

全聯、大全聯新制服「F1賽車風」亮相！ 國家隊設計師操刀

