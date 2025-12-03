拚空戰！李坤城回任民進黨發言人 賴清德交付4大任務

民進黨發言人李坤城(右)、韓瑩。(記者陳政宇攝)

〔記者陳政宇／台北報導〕繼民進黨組織部主任張志豪日前請辭，投入新北市中和區議員選戰後，新北市議員卓冠廷、戴瑋姍亦辭去民進黨發言人職務，力拚2026連任。兼任民進黨主席的總統賴清德今(3日)宣布，立委李坤城將接任黨部發言人，盼能襄助黨秘書長徐國勇的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

民進黨今天下午召開中常會，會後由發言人韓瑩轉述。賴清德首先表示，中央黨部組織部主任張志豪以及黨部發言人卓冠廷、戴瑋姍，因將投入明年地方議員選舉，已經辭去中央黨部的職務。他們在黨中央任職期間，無論是在黨務的推動，還是政策的宣導、議題的辯護，都給予黨很大的幫助；他謹代表中央黨部，向3位優秀的同志表達感謝，謝謝他們這段時間以來的辛勞付出。

賴清德特別提醒，有意投入明年地方公職選舉的黨工，依黨部《公職候選人提名條例》第六條的規定，應在12月24日前提出辭職。

接著，賴清德宣布，李坤城將接任黨部發言人。李的中央地方歷練完整，曾經擔任新北市議員、議會黨團總召，也擔任過黨部發言人，與立法院黨團副幹事長，不僅了解地方脈絡，也熟悉政策溝通，期待回任黨部發言人團隊後，能夠與吳崢、韓瑩2位發言人，共同襄助國勇秘書長的黨務推動、政策宣導、議題辯護跟社會溝通等工作。

李坤城會後也出席記者會表示，很榮幸能回中央黨部繼續接任發言人工作，接下來將與韓瑩和吳崢共同服務，有任何問題需要協助，特別是立法院事務，都非常樂意為大家服務。

