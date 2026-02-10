拚立委補選？4連霸議員陳怡珍宣布不連任 姊姊陳亭妃：大局優先

台南4連霸議員陳怡珍（右）宣布，將不爭取連任。左為姊姊陳亭妃。（翻攝自陳亭妃臉書）

立委陳亭妃獲民進黨提名參選台南市長，她的妹妹、4連霸議員陳怡珍今（10日）宣布，為了團結，讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，不參選議員連任，未來會全力投入市長、議員、里長的輔選工作。陳怡珍此舉被解讀，主要是為了避免姊姊陳亭妃遭攻擊，利用參選市長的資源與聲勢幫妹妹抬轎；至於是否會布局未來的立委補選？陳怡珍表示：「現在說這個言之過早。」

陳怡珍今天在姊姊陳亭妃的陪同下，宣布不再參與民進黨北區、中西區議員初選登記。陳亭妃說，身為市長參選人，必須在能力範圍內，思考如何讓黨內初選競爭更加單純化，陳怡珍若加入初選，會讓競爭更複雜，和妹妹討論後，決定以大局考量、整體選情為優先，請妹妹擔任競選總部的執行總幹事，負責選務溝通與協調工作。

陳怡珍感謝16年來支持她的選民和基層夥伴們，提到雖然外界普遍認為她無論是初選或大選，要連任議員並不困難，不過在經過市長初選後，為了要團結，並讓更多黨內優秀夥伴有參與空間，因此做出「不參選連任」的艱難決定。

陳怡珍強調，服務不受限於職稱，不論站在什麼位置，她對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，未來她會全力投入市長、議員、里長的輔選工作，讓團隊更完整、讓席次最大化。





