拚經濟顧環保 航空城廢水廠開工

桃園航空城事業廢水處理廠第一期統包工程23日舉行開工動土典禮，未來每日可處理約2000公噸事業廢水，並視水量狀況，最終可擴充至每日12萬公噸，以支應航空城產專區的事業廢水排放需求。（廖姮玥攝）

桃園航空城事業廢水處理廠第一期統包工程23日開工動土，共分4期建設，首期工程預計於116年12月完工啟用，日處理約2000公噸事業廢水，未來更可擴充至1.2萬公噸，以支應航空城產專區的事業廢水排放需求。桃園市長張善政表示，未來將提供穩定且高效的事業廢汙水排放解決方案，提升產業園區投資吸引力。

「桃園航空城事業廢水處理廠」總占地約1.7公頃，經發局於113至114年間爭取經濟部產業發展署補助2億元，並由地方自籌1.08億元，當中央「特定工廠群聚地區廢汙水排放建設計畫」示範點，以「統一納管、就地安置、集中管理」為政策核心，透過都市計畫預留用地，興建廢水處理廠、專用下水道，未來並將建立專用下水道管理規章及納管制度，解決長期以來散落工廠事業廢水排放問題。

張善政說，航空城事業廢水處理廠開工是產業進駐重要的里程碑，過去航空城工廠內處理廢水水準參差不齊，衝擊環境、汙染嚴重，將來廢水處理廠完工將大幅降低廠商自行設置處理設備的負擔，提供穩定且高效的事業廢汙水排放解決方案，提升產業園區投資吸引力。

經濟部產業發展署主任雲瑞龍表示，經濟部推動拚經濟、顧環保、守護農地、照顧勞工4大方面，這也是修正《工廠管理輔導法》的精神，桃園市府統一管理航空城周邊廠區，規模性開發，希望以此為例，鼓勵其他縣市工廠管理更一致。

經發局指出，5月完成六階段安置土地配售抽籤作業，安置廠商共83家，其中包含依《工廠管理輔導法》集中輔導合法化之未登記工廠46家，計畫採工廠集中配置，統一規畫廢水處理設施，廠商廢水經銜接區內廢水處理廠集中處理，以落實汙染防治與環境永續。未來透過統一納管及智慧化管理，可大幅降低廠商自行設置處理設備負擔，同時依據產業特性提供穩定且高效的事業廢汙水排放解決方案，強化水質監控，確保廢水有效處理。