拚經濟 盧秀燕：台中國際會展中心百工百業博覽會歡迎參觀

拚經濟，台中商業會將在國際會展中心舉辦百工百業博覽會。（圖：寇世菁攝）

台中市政府斥資88億興建的台中國際會展中心，3月正式開館，市長盧秀燕表示，試營運很成功，商業會定1月16至19日舉辦台中百工百業博覽會，有觀光旅遊、國際新車、房產建材裝潢到年貨大街7大主題，和產業一起拚經濟，歡迎民眾參觀。台中市商業會理事長謝豐享說，預計可帶來5億以上商機。（寇世菁報導）

盧秀燕13日主持市政會議表示，市府斥資88億興建的台中國際會展中心，今年3月正式營運，去年底試營運，先後舉辦台灣國際五金展、台中工具機智慧製造展，都非常成功，台中市商業會帶來新年首展，定16至19日，盛大舉辦台中百工百業博覽會，包括觀光旅遊展，國際新車展，房產建材裝潢展、年貨大街等7大展區，歡迎民眾索取門票，免費參觀。

廣告 廣告

台中國際會展中心新年首展百工百業博覽會，市長盧秀燕說，歡迎參觀。（圖：寇世菁攝）

台中市商業會理事長謝豐享則指出，商業會有138個公會，這次百工百業博覽會涵蓋面很廣，希望藉由展覽帶動中台灣消費，規劃七大展區，包括國外也有20個攤位7國家代表產品參展，還有具吸引力的抽獎活動，這次特別邀請樂成宮媽祖和月老進駐，為活動加持賜福，百工百業博覽會目前預約參觀人數已超過5萬人，估計參觀人潮10萬以上，可帶來5億以上商機。