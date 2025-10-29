拚經濟 聯準會年底前將兩度降息
美國總統川普亞洲行帶動市場情緒，推動美股、台股漲勢；聯準會（Fed）於台北時間30日凌晨宣布最新利率政策，各大預測機構皆認為，這次降息1碼機率幾乎底定，富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫．華勒29日預測，聯準會年底前有2次降息機會（含這次降息），有2次降息為支撐，續為年底股匯市助攻行情。
美股持續創高，台股29日也以2萬8294點創新高；葛倫．華勒提醒，股市漲多後，伴隨而來的是反覆震盪的風險，平衡型完整資產配置可以把握多方利多又能分散風險。
亞太商工總會執行長邱達生分析，聯準會最關切美國就業市場、通膨數據，由於就業市場不如預期，芝加哥聯邦準備銀行預估，美國10月失業率為4.35％，略高於9月失業率4.34％，而9月通膨為3％，雖沒進一步惡化，但與聯準會嚮往的2％目標還有一段差距，這次降息能避免經濟減緩，等於先替經濟衰退注入一劑預防針。
邱達生預測，聯準會這次降息1碼機率最高，但這樣還不足以應付當前就業市場疲弱、通膨黏稠度高的疑慮，預測聯準會12月還會再次降息1碼，等於年底前聯準會有降息2次的機會，每次各降息1碼；若加計9月降息紀錄，等於聯準會連續3次的會議，都分別有降息1碼的決策。
大華投等美債15Y+經理人郭修誠表示，聯準會寬鬆立場已相當鮮明，除降息外，明年還可望終止縮表。
邱達生表示，美國降息有助於活絡當地經濟，根據過往經驗，資金會往亞洲跑，由於台灣出口表現優於預期，預料資金活絡的情況下，AI類股有支撐，台股指數將有更進一步的推升空間。
不過，邱達生也警示，資金活絡有助推升台股，但新台幣也面臨升值壓力，當前飽受台美對等關稅紛擾的傳統產業，等於面臨關稅、匯率的雙重壓力，經營無疑是雪上加霜，傳統產業恐怕要提早因應雙重衝擊。
