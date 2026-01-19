民進黨議員陳品安，披綠袍拚2026苗栗縣長選戰。受邀上民視「新聞觀測站」節目，面對「苗栗國」、要在藍大於綠的選民結構對戰拚連任的鍾東錦，她笑稱不怕，不是第一次跟鍾東錦對戰了，而且鍾東錦還有稱讚她「是一個不錯的議員」。

(往下繼續閱讀報導。完整專訪影音見文末連結)





民進黨苗栗縣長參選人 陳品安：「黨中央派人來徵詢我意見的時候，我就跟那個人說，"你在開玩笑嗎？這是一個好笑的笑話嗎？」

議員陳品安，受邀上「新聞觀測站」節目，分享當初被徵詢參選苗栗縣長的心情，得知是總統賴清德的意思後，才開始認真考慮，但要對上的，可是地方實力雄厚的現任縣長鍾東錦。



陳品安：「傳出我要選舉的這個新聞的時候，鍾東錦不只是說"藍綠歸隊"，他還稱讚我是一個很不錯的議員。」

廣告 廣告

笑稱一點都不怕，原來早在2018年苗栗縣議會的議長之戰，兩人就交手過，38席議員投票，最終鍾東錦28票、陳品安4票。這回挑戰縣長大位，陳品安有信心、打破藍大於綠的選民結構。



陳品安：「我當初來到苗栗選舉，我也都不認識任何人，大家也會覺得說，"妳就是空降的、妳就是外地人"，其他的競爭對手也會說，"妳就是一個來打個知名度，要在這裡開事務所的律師"，但他可能不知道我過去跟苗栗有一個很深的緣份，所以低估了我的爆發力。」

從念碩士時參與社運開始，與苗栗結緣，甚至結婚時，陳品安也特別跑到苗栗辦一場婚宴，兩個孩子都在這出生，跑行程還被鄉親關心，「孩子誰帶」？

陳品安：「他們就會投以羨慕的眼神跟我說，"好好喔，妳先生都會幫妳顧小孩"，可是其實有時候我到這句話，我其實有一點內疚。」

身為雙薪爸媽的親身經歷，讓陳品安在通霄、苑裡選區，爭取四間公托，如今也端出托育相關政見，並爭取無黨籍的曾玟學等戰友的跨黨派支持。



陳品安：「我們就非常具體地討論，譬如說他是頭份的議員，頭份還缺什麼？如果我以後要當縣長，我們要趕快做什麼？」

41歲陳品安，以「苗栗新住民」自居，若當選，將成為「苗栗國」史上最年輕、第一位的女縣長。



陳品安專訪1：【新聞觀測站】出戰鍾東錦! 翻轉苗栗鐵板藍? 陳品安專訪｜完整版｜劉方慈主持｜2026.01.10

陳品安專訪2：41歲陳品安對上63歲鍾東錦！苗栗激戰即將展開...雙方戰力大盤點【新聞觀測站】｜劉方慈主持｜

陳品安專訪3：陳品安苗栗「辦婚宴」眾鄉親包圍感人場景！肉身阻擋工程車...曾陪苗栗人對抗大財團【新聞觀測站】｜劉方慈主持｜

陳品安專訪4：陳品安問鼎苗栗縣長...曾玟學願意「做這事」！竹科外溢人口鬆動選民結構？【新聞觀測站】｜劉方慈主持｜

陳品安專訪5：【新聞觀測站精華】苗栗藍白合更難撼動？「年輕女力」陳品安：我有信心突破鐵板！｜劉方慈主持

拚縣長對戰「苗栗國國王」鍾東錦 陳品安沒在怕：不是第一次PK了

陳品安從台大碩士時參與「苑裡反瘋車」等社運始深耕苗栗十餘年，參選議員時挨批來刷知名度不會贏，最終當選，她認為對手小看她與苗栗的緣份。右為主持人劉方慈。(圖/民視)





拚縣長對戰「苗栗國國王」鍾東錦 陳品安沒在怕：不是第一次PK了

陳品安2018年角逐苗栗縣議會議長，就跟當時的議長鍾東錦對戰，最後陳品安拿下跨黨派4票敗給鍾東錦。(圖/民視)





拚縣長對戰「苗栗國國王」鍾東錦 陳品安沒在怕：不是第一次PK了

出生高雄的苗栗縣2連霸議員陳品安與來自台北的先生定居苗栗，雙薪家長親身經歷，讓她推出多項育兒政見。(圖/民視)









原文出處：拚縣長對戰「苗栗國國王」鍾東錦 年輕女將陳品安沒在怕：不是第一次PK

更多民視新聞報導

藍炒作柯志恩民調領先？蔡秉璁轟：躲在同溫層的「數位文宣」

傳柯志恩民調領先賴瑞隆 尹立質疑真實性：不敢讓全體高雄市民參與

藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好

