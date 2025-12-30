拚縮短時程 基捷先期工程動土
基隆捷運工程經費正由中央審議，為確保建設進度不延宕，30日率先啟動位於七堵百福公園的SB19站先期工程，基隆市長謝國樑強調，除先期工程外，北五堵的SB18站更將結合基隆市政府「基隆智慧科技園區」計畫，預計可創造數萬個就業機會；新北市長侯友宜表示，新北市會全力配合，讓「一條捷運改變基隆的命運」。
基捷由交通部規畫為中運量運輸系統，計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵沿基隆河谷廊帶深入市區，經南陽大橋至終點台北市南港。行政院民國113年初核定綜合規畫後，由新北市承擔建設與營運責任，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，1年來已4度送審，由行政院工程會審議中。
侯友宜昨表示，根據新北建設捷運經驗，做好先期工程可節省後續工期，為因應基捷待審議程序，新北市和基隆市府決議採行「4大優先」策略，包括「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」，縮短推動建設時程，拚122年通車。
侯指出，基捷高架段細部設計今年7月已啟動；機電後擴已完成議價，保留決標中；先期工程昨天動工；地下段統包工程前天上網招標，預算金額約176億元，待經費審議通過，土木及機電即可決標開工，進入主體工程施工階段，新北捷運局會配合基市府需求，讓基捷「一條捷運改變基隆的命運」。
謝國樑說，除SB19站工程，基市府將同步推動SB18站（北五堵）的「基隆智慧科技園區」計畫，引導當地倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用型態，打造嶄新城市面貌。
他指出，園區開發總樓地板面積初估近50萬坪、園區面積約30公頃，將以產業占多數，預期可創造數萬個就業機會，預計明年辦理都市計畫檢討變更，並採市地重畫整體開發。
謝國樑強調，園區將借鏡台北市信義計畫區，規畫長達超過3公里的立體人行空廊系統，串聯捷運車站與17處街廓、約25棟建築物，因應基隆多雨氣候並落實捷運導向發展理念。
