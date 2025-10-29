拚美製 輝達預告先進封裝快來了 外界預料美商艾克爾拔頭籌
輝達執行長黃仁勳28日在GTC DC大會上大打「美國牌」，宣揚輝達推動「美國製造」的功績，不僅重申最新AI晶片Blackwell繪圖處理器（GPU）正在台積電亞利桑那州廠全面量產，並透露先進封裝也將前進美國。外界預料，輝達美國先進封裝訂單將由美商艾克爾拔得頭籌奪單，搶單日月光（3711）。
黃仁勳宣布，輝達將與美國能源部合作，打造七座新的AI超級電腦。美國能源部長萊特認為，這是「以火熱的熱情確保美國再度領先科學界」，值得贏得讚賞。
輝達日前宣布要在華府首度舉辦GTC大會，外界即認為這次GTC DC大會「政治味濃厚」。黃仁勳也「不負眾望」地在會場強調愛國主義與美國國家利益，著重輝達支持美國經濟的角色，主題圍繞美國總統川普主打的「讓美國再次偉大」，並且大力讚揚川普。
黃仁勳並透露，川普九個月前即要求他將生產製造遷回美國，「把製造帶回來，因為這對國家安全至關重要。將製造帶回來，因為我們需要工作機會。我們需要那部分的經濟產能」。
黃仁勳在這場活動播放細數美國歷來各種科技成就的影片，上台也說時也逐一唱名稱讚川普和其他美國官員，強調「我們已經進入良性循環，來到轉折點，這真是非同尋常。」並說輝達在推動美國製造業復興，正協助實現川普的經濟政策。
這場充滿愛國色彩的活動，多次強調輝達做為「美國之光」的角色，以及協助製造業回流本土的努力。黃仁勳表示，輝達的Blackwell晶片已在亞利桑那州全面量產，「我們有在美國生產了，太不可思議了」。他說，台積電正設法把先進封裝技術引述美國，「從最初的構想、矽晶圓、一直到智慧都將在這裡製造」。
輝達積極推動美國製造之際，最大組裝夥伴也衝刺美布局。鴻海表示，伴隨著客戶需求持續強勁，已在過去一年擴大AI伺服器相關投資規模，集團未來將持續與輝達合作，並在德州、威州、加州等廠區持續擴產。
