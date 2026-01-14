拚翻轉南投！民進黨提名温世政參選 賴清德力挺返鄉承擔

（記者陳志仁／台北報導）民進黨今（14）日正式公布南投縣長提名人選，由南投在地出身的牙醫師温世政代表參選；民進黨黨主席賴清德表示，温世政兼具國際級專業、公共服務歷練與深厚在地情感，是願意為家鄉承擔、帶來改變的最佳人選，期盼南投鄉親全力支持。

圖／民進黨提名温世政參選南投縣長，賴清德大讚温世政專業深厚、願為家鄉承擔責任。（民進黨提供）

賴清德指出，温世政是南投土生土長的子弟，現為牙醫診所與植牙美容中心院長，並長期擔任牙醫師公會及多個專業團體理事長，具備完整專業訓練與公共事務經驗；過去在北部打拼多年、事業有成，卻選擇回到家鄉投入艱困選戰，展現對南投最深的愛與勇氣。

賴清德強調，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，面對現任縣長競選連任更是不易；但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持這位願意全心奉獻的温世政醫師。

温世政表示，自己從未把選舉當成人生規劃，心中始終只有「回到南投，能為家鄉做什麼」；他回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，那些哭喊、求救的畫面，他一輩子都忘不了。

温世政說，北漂並非遺忘家鄉，他始終相信能活下來是上天的安排，只盼有朝一日能回到故鄉，彌補當年的遺憾；未來將以「顧老人、顧肚子、顧少年」為施政目標，帶動青年返鄉，打造有希望、有未來的南投，並懇請鄉親攜手同行，為南投下一步勇敢前行。

