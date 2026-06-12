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即時中心／徐子為報導



民進黨台中市長參選人、在地立委何欣純的競選官方網站近日試營運上線，把亮眼政績、未來政策、活動預告、最新消息、影片專區及市民意見專區整合成一站式平台，讓市民朋友可以更清楚認識何欣純，也能看見她過去為台中爭取建設、解決問題的成果，以及未來對大台中的市政願景與政策方向，也讓市民朋友能透過官網提出意見，一起參與未來台中的市政討論；也宣告2026台中隊成軍準備好了，未來的市府做實事帶領市政創新，議員也會同欣推動台中向前行！





何欣純表示，這次官網試營運，希望讓市民更方便認識何欣純，也更完整看見六星市政168的城市藍圖。台中要成為一座世界產業核心、生活首選之都，透過六星市政推動社福、新創、區域發展大步走，也用八大安心回應市民日常生活中最關心的治安、公安、道安、校安、食安、職安、住安與資安，讓台中不只產業強，也要生活好、城市安心。官網也羅列過去她在交通建設、水利工程、產業文化、民生福利與公共安全等面向的努力，包括捷運路網、台鐵海線雙軌化、爭取台74線匝道、TPASS月票、通學步道、人本環境、水利防災、軟體園區等內容，讓市民可以一次看見何欣純從中央到地方，持續為台中爭取建設、解決問題的軌跡。



何欣純指出，近日網路聲量超車競爭對手出現變化致使討論熱度增溫，她會把政策做生活感的語言表達，及用行動力持續爭取認同，讓台中人在意的問題可以被聽見被解決。



何欣純說，網路聲量上揚同時，官網也設置市民意見專區「貼近你的欣」，歡迎市民朋友提出對台中未來的想法，不論是交通、育兒、就學、產業、環境、青年、長照或地方建設，只要是市民在乎的事，都是何欣純團隊要傾聽及思考的市政方向。台中是大家共同生活的城市，未來的台中也應該由市民一起參與、一起想像、一起打造。官網也會持續更新政策、活動與最新消息，讓市民隨時掌握團隊動態。歡迎大家連結何欣純官方網站 ，共同打造欣欣向榮的大台中。

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快新聞／倒數169天選情升溫！何欣純競選官網上線

圖為何欣純的競選官方網站。（圖／何欣純競選官方網站）





原文出處：快新聞／拚翻轉台中！百里侯之爭倒數169天 何欣純競選官網正式上線

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