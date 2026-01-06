拚能見度！基隆童子瑋推免費貼圖 從通勤族到長輩都能用

民進黨徵召提名參與基隆市長選舉的童子瑋，6日上午在基隆火車站南站向通勤族問好，爭取提升能見度。（童子瑋進步基隆辦公室提供／張志康基隆傳真）

民進黨徵召提名參與基隆市長選舉的童子瑋，近日推出免費貼圖，希望走進民眾的生活，也歡迎民眾下載使用。（童子瑋進步基隆辦公室提供／張志康基隆傳真）

去年底甫獲民進黨徵召提名參與基隆市長選舉的基隆市議會議長童子瑋，近日力拚「能見度」，除在通勤族上班時間站路口爭取支持外，也發布免費貼圖，歡迎民眾下載，希望能夠走進民眾的生活。

童子瑋表示，這組貼圖在畫風上刻意減少花俏元素，並特別加強五官辨識度，讓角色更接近本人神情。他指出，貼圖最重要的不是複雜效果，而是好用、耐看，讓人願意在生活中反覆使用，因此整體設計走向簡單、明快，也更符合不同年齡層的使用習慣。

童子瑋強調，這次特別在貼圖中加入了基隆人的日常元素，包括天氣提醒、生活節奏，以及夜市美食帶來的幸福感，同時也設計了長輩常用的問候語，希望不論是學生、上班族，或是家中的長輩，都能在不同情境中找到適合傳送的貼圖。

至於貼圖的設計者，童子瑋透露，這組貼圖由基隆在地的年輕女設計師完成，對方長期支持他的理念，並投入心力協助設計。不過考量選戰環境，為避免捲入不必要的選戰紛擾，團隊選擇不公開其姓名，但仍對其用心與支持表達誠摯感謝，並表示十分珍惜這份心意。

童子瑋繼5日清晨在港西街口爭取民眾支持，6日一早也在基隆火車站南站，在志工的陪同下，向通勤族問好爭取支持。他強調，非常感謝上午給他打氣支持的市民朋友，他強調，後續會更頻繁地走到最貼近市民的地方，用行動證明爭取服務市民的決心。

