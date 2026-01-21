拚自行負擔用電成本 OpenAI公布星際之門社區倡議

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）人工智慧（AI）開發商OpenAI今天公布「星際之門社區」（Stargate Community）倡議，力拚「電力成本自負」，確保公司營運帶來的能源負擔不會轉嫁給地方民眾，導致電費上漲。

路透社報導，「星際之門」是一項斥資5000億美元、獲甲骨文（Oracle）等大股東支持的多年度計畫，意在建造用於AI訓練與推論的大型資料中心。美國總統川普 2025年1月首度對該計畫表示支持，而OpenAI今天公布的社區倡議正是該計畫的一環。

隨著能源供應成為AI產業發展的主要瓶頸，許多科技業者無不直接投資電力基礎設施，以支撐規模日益擴張的資料中心。

OpenAI表示，未來每個星際之門資料中心據點，都將擁有一套量身訂做的社區方案，並根據「社區意見與地方關切加以調整」。

OpenAI說，據點不同，方案措施可能也不同，有可能是「由專案全額出資引進專用的供電與儲能設施」，也可能是「增設並支付全新的發電和輸電資源」。

OpenAI的宣布這項措施之前，另一個科技巨擘微軟（Microsoft）上週剛公布類似計畫，承諾將致力於降低其在美國各地資料中心的用水量，並減少電價波動對當地社區造成的影響。

微軟當時表示，公司將支付足以涵蓋自身用電成本的電力費率，並在有需要時與地方公用事業公司合作，擴增資料中心所需的電力供應。（編譯：蔡佳敏）1150121