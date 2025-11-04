拚解封！農業部曝最高39萬豬待宰 1天殺3萬頭

農業部表示，如果疫情持續穩定，三個月內沒有新增確診，就可以正式解除疫區。（圖／東森新聞）





中央宣布，全台豬瘟疫情沒有擴散跡象，農業部表示，如果疫情持續穩定，三個月內沒有新增確診，就可以正式解除疫區。另外大家關注的，7日能否順利解除禁宰、禁運，行政院長卓榮泰說，5日中午就會討論，希望周末大家就能吃到排骨飯、滷肉飯。

豬隻送往屠宰場，準備進入肉品市場，台灣人愛吃豬肉，但因為非洲豬瘟造成禁運禁宰、禁廚餘養豬15天，本周可望解禁，但中央還沒拍板，是否解禁，現在卻傳出，有市場自行宣布7號開市。

農業部防檢署署長杜麗華：「如果說今天要解封，也是由中央來做宣布，達到一致性，否則他會增加在防疫上的困難，假設他們有這樣的想法，會是這樣的行為，我想我們都會通聯來制止。」

禁宰15天，估計全台豬場累積待宰豬隻，約35-39萬頭，就怕一解禁，豬價波動，衝擊產業。

農業部畜牧司司長李宜謙：「我們一般的規格豬，大概125公斤，這15天禁宰禁運的以後，豬可能會達到130、140公斤，這部分比較大型的豬，我們已經有協調，冷凍工會跟屠宰場，直接送到屠宰場去屠宰凍存。」

行政院表示，5日中午將開會決定，是否能順利解禁，恢復活豬運送屠宰交易，另外，未來一個月，將執行市場安定計畫，確保豬價穩定與肉品供應，只是防堵非洲豬瘟，幾乎可確定，廚餘就是疫情破口，藍營質疑，政府在廚餘蒸煮管理鬆散，中央只要求照片上傳系統，全面禁止使用廚餘養豬，才是根本之道。

環境部環管署副署長劉瑞祥：「現在是433家廚餘養豬場，是100％每天都上傳，連線即時監測，掌控廚餘蒸煮的溫度，我們現在正在規劃中。」

國際非洲豬瘟的傳播，幾乎都是透過廚餘傳開，當地方政府陸續禁止廚餘養豬，中央沒跟上，也讓各界擔憂不已，在防堵疫情上，中央得做好把關。