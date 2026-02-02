拚解禁令 巨大補償溯及離職勞工

拚解美禁令，巨大2日再度宣布啟動第三階段補償方案。（本報資料照片）

美國海關暨邊境保護局（CBP）對自行車龍頭巨大的暫扣令（WRO）仍未撤銷，巨大繼日前提出撤銷申訴書狀及改善行動計畫證明文件後，2日再度宣布啟動第三階段招聘費用補償方案，補償適用範圍擴大至在WRO生效日前兩年內離職之符合資格移工，盼能獲得美方高抬貴手。

巨大去年遭美方暫停台製的整車與零件輸美，理由包括濫用弱勢勞工、工作與居住環境惡劣、債務束縛、扣留薪資與過度加班等五項指控。巨大已啟動兩波「零招聘費政策」企圖補救，除新聘移工的仲介費、服務費及相關規費皆由公司負擔，移工無須支付任何招聘費用，先前已支付的在職勞工也陸續返還。

巨大也在去年12月中旬與美方會面商討對策，雙方針對巨大集團依照國際知名獨立稽核機構建議所迅速採取實質行動，特別針對零招聘費政策的全面落實及對移工的相關退費完成情況。

昨啟動的第三波招聘費補償，擴大至在WRO生效日（去年9月24日）前兩年內離職之符合資格移工。巨大解釋，此回溯方案之追溯範圍超出一般國際實務標準（如部分符合RBA指引之作法通常採約6個月追溯期），且與CBP過往WRO案件之追溯範圍一致。

巨大指出，針對已離職勞工，將透過多元管道公告與聯繫，包括泰國與越南當地仲介公司、台商協會、就業服務中心及在地媒體等，確保符合資格者可順利取得資訊並提出申請。另各項改善行動計畫亦持續推進中，相關作業正配合第三方獨立稽核機構之驗證程序進行，以確保制度符合國際規範並回應主管機關期待。