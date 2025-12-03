即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

新北市議員戴瑋姍、卓冠廷請辭民進黨發言人獲准，身兼黨主席的總統賴清德今（3）日宣布將由綠委李坤城回任中央黨部發言人。對此，卓冠廷表示，請大家放心「戰鬥」不會侷限於「發言人」的身份，2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾。





卓冠廷表示，他很榮幸擔任民進黨發言人2年多，階段性任務完成，他已獲賴主席准辭，正式卸下發言人職務，接下來，他會全力衝刺議員連任，為土樹三鶯，為新北，為台灣，再拚四年。並且全力輔佐新北市長參選人蘇巧慧贏得勝利，贏回新北。

他說明，依據民進黨規定，公職候選人須於就任前一年前請辭黨職，因此我和瑋姍一起提出辭呈，以最高標準自我要求，實現民進黨的精神與規矩。

卓冠廷不諱言，雖曾任幕僚十年，但這是他首次接任黨職，從2023年3月接任發言人，到2024年8月再次回任至今，兩年的時間，是台灣政治局勢最詭譎多變的時刻，很榮幸以發言人身份為台灣奮戰，請大家放心，戰鬥，不會侷限於「發言人」的身份。

他回憶，在接任發言人以前，面對看似銅牆鐵壁的侯友宜團隊，「我們用事實揭露各項施政缺失，為受害者和弱勢發聲；在面對中二、投二補選的地方勢力，我們用詳實的調查，揭開顏家莊園與林明溱豪宅的真相，打破權貴的假面具」。

卓冠廷表示，即使面對民眾黨前主席柯文哲在聲勢最旺時對他的濫訴提告，自己也沒有退縮，最終司法還給他公道。去年的大選，大家更和好兄弟、政治評論員李正皓發起「搶救王義川大兵」，燃燒自己，只為團結台灣隊的士氣。

他指出，「接下來，我將卸下負責發言人戰袍，2026，是我的挑戰，也是全體新北隊的挑戰，熟悉我的朋友都知道，我的選區幅員遼闊，即便在擔任發言人期間，我也不願減少任何地方業務，堅持『一天當三天用』，下午沒有地方行程的時間，我就去錄影，跑完攤的深夜，我就繼續研究議題，所以，我從來沒有放掉任何責任」。

最後，他強調，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但是，一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」。2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾，他會繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰，「我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力！」







原文出處：快新聞／拚議員連任、助蘇巧慧選上市長 卓冠廷曝請辭發言人心聲

