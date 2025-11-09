拚贏穆薩提 喬帥因傷退出ＡＴＰ年終賽
本報綜合外電報導
喬科維奇3盤逆轉義大利第2種子穆薩提，在ATP希臘錦標賽贏得職業生涯第101座冠軍後僅數小時，即因肩傷宣布退出ATP年終賽，空缺正好由亞軍穆塞蒂遞補。
7度奪下ATP年終總決賽冠軍的喬科維奇，因肩傷退出這項年度壓軸賽事，這將是喬科維奇連續第2年因傷無緣ATP年終賽。喬科維奇退出後，由他在希臘錦標賽決賽的手下敗將、義大利選手穆薩提遞補參賽。
喬科維奇歷經近3小時苦戰，以4比6、6比3、7比5擊敗穆薩提，但最終無法參加9日在義大利杜林開打的ATP年終賽。路透報導，喬科維奇於社群媒體發文表示：「我原本非常期待能在杜林出賽，並拚盡全力。但在昨天雅典的決賽後，很遺憾必須因為持續有傷宣布退賽。」
其他人也在看
網球》喬科維奇大逆轉贏得101冠！超越費爸成硬地之王
喬科維奇（Novak Djokovic）戲劇性後來居上，4：6、6：3、7：5大逆轉義大利第2種子穆塞蒂（ Lorenzo Musetti），38歲塞爾維亞頭號種子在雅典男網賽稱王，笑擁職業生涯第101座冠軍。「真是場精彩絕倫的比賽。 3小時的艱苦對抗……對於雙方體能來說都非常煎熬。」這項ATP25自由時報 ・ 14 小時前
網球》喬科維奇劍指生涯101冠！雅典決戰年輕15歲穆塞蒂
喬科維奇（Novak Djokovic）穩紮穩打，6：3、6：4馴服德國會外賽黑馬漢夫曼（Yannick Hanfmann），塞爾維亞頭號種子3連勝、1盤未失挺進雅典男網賽決戰，劍指職業生涯第101座冠軍。「這是我本屆賽事表現最好的一場，這場勝利來得正是時候。漢夫曼是很大威脅，因為他發球有力，球路也自由時報 ・ 1 天前
網球》兩盤都先破發再遭對手反撲 謝淑薇組合年終賽無緣決賽未能打破冠軍荒
謝淑薇／奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko，拉脫維亞）組合今在WTA年終總決賽雙打4強賽中對上芭波絲(Timea Babos，匈牙利)／史蒂芬妮（Luisa Stefani，巴西）組合，謝淑薇組合兩盤都在先破發下，才遭對手回破反撲，最終以4比6、6比7(5)吞敗，遺憾今年還是沒能打破冠軍荒。在年終積分排名上，謝淑薇／奧絲塔朋科排名第6，而芭波絲／史蒂芬妮僅排名第7，但兩組都意外雙雙挺進4強，而且兩組都還沒有交手紀錄。以三連勝闖進4強的謝淑薇／奧絲塔朋科組合，今在第一盤首局對手的第1個發球局，可惜就有4個發球局沒能拿下，可是第3局還是率先破發，但第6局被回破，可惜在第10局雙二度被破發後，反倒先以4比6讓出首盤。第二盤又是謝淑薇組合在第5局率先破發，一度以4比2領先；但不料第8局又被回破，第10局化解了2個賽末點，雖然最終力戰至6比6平手搶七，雖然一度從2比1被對手連下4分反超，又從2比5再連追3分到5比5平手後，可惜再連失2分後，最終以5比7遺憾吞敗無緣晉級決賽。更多新聞推薦• 更多》台灣軍團最新報導麗台運動報 ・ 1 天前
網球》蕾芭金娜年終賽強勢封賺進1.6億台幣 莎芭蓮卡年終第一創單季獎金紀錄
壓線晉級ＷＴＡ年終總決賽的哈薩克好手蕾芭金娜（Elena Rybakina），最終爆冷成為本屆賽事最後的贏家！她於WTA年終總決賽決賽中，以6比3、7比6(0)力克世界第一莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），豪取賽季11連勝，強勢奪冠。這場「不敗對決」中，蕾芭金娜收穫歷史最高523.5萬美元（約1.6億台幣）的冠軍獎金，亞軍莎芭蓮卡則獲得269.5萬美元（約8347.1萬台幣）。儘管無緣衛冕，莎芭蓮卡在本賽季所獲得的總獎金仍創下新紀錄，超越了小威廉絲（Serena Williams）自2013年保持的WTA單賽季獎金歷史紀錄。這是蕾芭金娜本季斬獲的第三座單打桂冠（含斯特拉斯堡與寧波公開賽），她也成為WTA年終總決賽史上連續第10位「初登場即奪冠」的選手。其本季冠軍數量在巡迴賽中僅次於莎芭蓮卡（四冠），與絲薇泰克（Iga Swiatek）及佩古拉（Jessica Pegula）並列三冠。她以58勝19敗的戰績結束其職業生涯至今最成功的賽季，並將與莎芭蓮卡的對戰紀錄改寫為6勝8負，其中三場勝利均來自決賽（包括2023年印第安泉、2024年布里斯本及2025年利雅德）。From sc麗台運動報 ・ 18 小時前
高舉生涯第101冠「喬帥」賽後宣布退出拿過7冠年終賽
職業網壇僅存的F4球星喬科維奇（Novak Djokovic），今天在ATP（ Association of Tennis Professionals，職業男子網球）希臘錦標賽決賽擊敗對手，抱回生涯第101座的冠軍獎盃，不過賽後「喬帥」傳出肩傷消息，他已決定退出7度奪冠的年終賽。太報 ・ 11 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 6 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 6 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 1 天前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 2 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
2026新北市長之爭！最新萬人網路民調結果驚人 這人獲37%居冠最被看好
2026新北市長選戰，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是台北市副市長李四川呼聲最高，而民眾黨主席黃國昌也表態將參選，現任副市長劉和然同樣有意參選。根據壹蘋新聞網最新投票顯示，網友最看好的參選者出爐，佔逾37%。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 11 小時前
不是吳怡農！蔣萬安對手驚爆「總統級綠營大咖」內幕曝光
2026九合一大選將於明年登場，台北市長蔣萬安的「前對手」壯闊台灣聯盟理事長吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交意願書，表態參選台北市長。然而據媒體報導，吳怡農在去年立委選舉中未參選決定，使他在這次選舉中受到黨內質疑。同時綠營人士指出，台北市長的人選從來都是總統級人選參選，如行政院副院長鄭麗君就是很好的人選。中天新聞網 ・ 6 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 4 小時前