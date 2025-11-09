拚贏穆薩提 喬帥因傷退出ＡＴＰ年終賽

喬科維奇在ATP希臘錦標賽擊敗義大利好手穆薩提封王，興奮大吼。（路透）

本報綜合外電報導

喬科維奇3盤逆轉義大利第2種子穆薩提，在ATP希臘錦標賽贏得職業生涯第101座冠軍後僅數小時，即因肩傷宣布退出ATP年終賽，空缺正好由亞軍穆塞蒂遞補。

7度奪下ATP年終總決賽冠軍的喬科維奇，因肩傷退出這項年度壓軸賽事，這將是喬科維奇連續第2年因傷無緣ATP年終賽。喬科維奇退出後，由他在希臘錦標賽決賽的手下敗將、義大利選手穆薩提遞補參賽。

喬科維奇歷經近3小時苦戰，以4比6、6比3、7比5擊敗穆薩提，但最終無法參加9日在義大利杜林開打的ATP年終賽。路透報導，喬科維奇於社群媒體發文表示：「我原本非常期待能在杜林出賽，並拚盡全力。但在昨天雅典的決賽後，很遺憾必須因為持續有傷宣布退賽。」