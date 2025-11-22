拚農曆年前簽約輝達 蔣萬安：全力加速行政作業
〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市政府昨(21日)與新光人壽解約T17、T18地上權，台北市長蔣萬安今受訪表示，接下來希望全力加速相關設定地上權給輝達的行政作業，預計農曆年前簽約、明年中動工；而針對北士科周邊甚至台北市，一定會用更長遠眼光做整體規劃。
蔣萬安今上午出席CBMC台灣年會城市論壇，會前被媒體堵訪表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議，接下來就會進行都市計畫變更，以及設定地上權，預計希望農曆年前完成跟輝達的地上權設定簽約，希望明年中能動工。
媒體問，未來北士科還有T3、T4等地要標租地上權，是否規劃AI產業鏈？蔣萬安表示，過去在議會有清楚說明，接下來當然希望全力加速相關行政作業，順利讓輝達落腳北士科；接下來包括T3、T4、T12以及周邊、乃至整個台北市，市府對於未來產業戰略規劃，一定會用更高角度，以及更長遠的眼光來做整體規劃。
