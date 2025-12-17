生活中心／綜合報導

在新光人壽和台北市府完成合意解約之後，輝達確定進駐北士科T17、18，台北市長蔣萬安和副市長李四川今天（17日）親自到基地視察，強調輝達的進駐是為台北市裝上AI心臟。他也透露，其實當初輝達真的有對洲美國小預定地動心。

台北市長蔣萬安：「好我們起飛！」空拍機升空，一覽北士科完整腹地，看來也是象徵，台北在輝達進駐下也要起飛了。台北市長蔣萬安：「不只是三年前，我們親自來看福國路

，銜接洲美快速道路引道，讓它完工啟用。而這些一點一滴一步一腳印的累積，也成為輝達今天能夠選擇台北，決定落腳北士科很重要的因素。」

廣告 廣告

拚農曆年前簽約！ 蔣萬安邀黃仁勳：裝上全球最強「AI心臟」

台北市長蔣萬安17日視察北士科T17.18。（圖／民視新聞）

T17、18終究是上上之選，台北市長蔣萬安和副市長李四川，17號上午視察北士科T17、18，除了未來未來願景很看好外，交通規劃也是當務之急。台北市議員（國）張斯綱：「側兩邊的道路就必須，勢必要去做一些拓寬，我覺得最重要的是上下班時間，因為附近還有歐洲學校，上班時間上課時間都非常壅塞，往台北市往天母地區北投地區，出入道路的順暢，我覺得是第一個要考慮的方向。」

拚農曆年前簽約！ 蔣萬安邀黃仁勳：裝上全球最強「AI心臟」

台北市長蔣萬安17日視察北士科T17.18，強調輝達進駐士為台北市安裝AI心臟。（圖／民視新聞）

畢竟T17.18兩塊基地中的道路已經公展合併，周邊規劃更必須完善；不只張開雙手歡迎輝達進駐，蔣萬安也寫信邀請輝達執行長黃仁勳一月來台參加簽約儀式。台北市長蔣萬安：「大概會在農曆年前，因為公展之後一個月，然後進入到都審會議，那如果一切順利就可以進入到簽約，歡迎黃仁勳如果屆時在台灣，我們一起參與這樣的簽約儀式。」就盼輝達進駐真如裝上AI心臟，帶動台灣科技產業發展。





















原文出處：拚農曆年前簽約！ 蔣萬安邀黃仁勳：裝上全球最強「AI心臟」

更多民視新聞報導

台灣上次「規模6以上強震」已是112天前 專家示警：春節前後要注意

冠德建設砸逾95億！高雄車站站前第一環圈都更簽約

當台灣人盤子？「基隆─石垣島」渡輪將開航 票價、時刻遭罵爆

