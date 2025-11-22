拚農曆年前與輝達簽約、明年中動工 蔣萬安：全力加速行政作業

針對輝達進駐北市科進度，台北市長蔣萬安今天（22日）表示，接下來將全力加速相關行政作業，預計農曆年前簽約、明年中動工。（資料照片／林煒凱攝）

輝達海外總部進駐北士科T17、T18因土地權問題卡關，台北市政府昨正式與新光人壽簽下合意解約協議，讓爭議告一段落。對此，台北市長蔣萬安今天（22日）一早出席活動受訪表示，北市府接下來將全力加速相關設定地上權給輝達的行政作業，預計農曆年前簽約、明年中動工，針對北士科周邊甚至台北市，也一定會用更長遠的眼光做規劃。

蔣萬安今上午出席活動時受訪表示，非常感謝新壽昨天跟北市府順利完成解約協議，接下來就會進行都市計畫變更，以及設定地上權，預計農曆年前完成跟輝達的地上權設定簽約，希望明年中動工。

至於北士科T3、T4未來是否會規劃AI產業鏈？蔣萬安說，自己過去在議會都有清楚說明，接下來全力希望加速相關行政作業，順利讓輝達落腳在北士科，以及接下來的動工程序。

蔣萬安進一步說，當然還包括T3、T4 、T12及周邊地區甚至到整個台北市，未來對於產業戰略規劃，北市府一定會用更高角度、更長遠眼光做規劃。

面對媒體追問，輝達落腳北士科吿一段落後，何時放副市長李四川走？蔣萬安笑回，現在離選舉還有很長一段時間，「我們現在都全力專注拚市政」。



