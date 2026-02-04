拚連任！民進黨提名屏東周春米、澎湖陳光復

▲民進黨通過屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。（圖／記者陳佩君攝，2026.02.04）

[NOWnews今日新聞] 民進黨布局2026，目前已提名13縣市首長參選，今（4）日下午再度提名2縣連任首長，包含屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復。對此，黨主席賴清德表示，這兩名縣市長候選人都是競選連任，且任內政績卓越，獲得縣民肯定、支持。

民進黨下午舉行中執會，並於會後召開「屏東、澎湖」提名記者會。賴清德推薦周春米時表示，無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。

廣告 廣告

賴清德提到，周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。

▲賴清德出席提名記者會。（圖／記者陳佩君攝，2026.02.04）

賴清德推薦陳光復，如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神，即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年陳再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。

賴清德提到，對陳縣長而言，服務鄉親是責任，更是榮耀，陳以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德強調，他相信「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復縣長，他們優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖發展，為地方帶來更進步的未來。

▲屏東縣長周春米再度拚連任。（圖／記者陳佩君攝，2026.02.04）

陳光復表示，他勢必全力以赴，達到服務鄉親目標，「再拚四年」，同時感謝中央政府對澎湖鄉親照顧，讓澎湖成為最好的城市；他細數過去政績，並感謝中央在醫療、交通的支持，讓鄉親住在幸福的城市。

周春米提到，她有信心可以使命並達，完成連任任務，而屏東在歷任縣長，以及大家支持下，屏東已是大家信賴的品牌，「我屏東、我驕傲」。

▲民進黨提名澎湖縣長陳光復競選連任。（圖／記者陳佩君攝，2026.02.04）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

被王世堅拱選市長！高嘉瑜反讚扶龍王：有聲量能捲動選情

吸票機回鍋！登記參選港湖初選 高嘉瑜喊：重新做人、支持配票

高嘉瑜回鍋港湖！王孝維喊危險盼手下留情 黨部主委：將配票