拚連任?蔣萬安頻端"政策牛肉" 許淑華:政策買票

台北市 / 綜合報導

台北市長蔣萬安近期不斷端出牛肉，包括像是考機車駕照補助6500元，或是公立中小學兼任行政教師獎金，最高發三千元，對此民進黨議員批根本就是政策買票。相較之下民進黨人選難產，民進黨祕書長徐國勇則強調，農曆年前完成提名有是可能的。

騎著摩托車不時搖搖晃晃，但沒關係機車駕訓班裡，像這樣在學騎車的民眾還不少，也有學生是趁著寒假來訓練，接下來要是在台北市，報考駕訓班可就省了一大筆。

莊品達說：「只要你年滿18歲，並且參加相關訓練，並且在最後考取到駕照，就可以獲得最高6500元的補助。」以機車駕訓班為例，學費就要3,700，另外加上代辦費用，1000元左右，如果要去場外訓練多花2500元，這回台北市打算，延續去年政策補助上看6500元，但北市祭出的福利，不只在考駕照，不時跟公立私校長開座談會。

蔣萬安14日再宣布，公立中小學兼任行政教師獎金，在教育部基礎上，校長每月多3000元，處室主任到組長，至少都有1000元到2000元左右，預計有超過4313名，兼任行政教師受惠，甚至是追溯到，去年9月起計算，只是這筆錢得再追加預算。

台北市議員(民)許淑華說：「到底台北市的財政，能不能負荷的了，我想這都不需要去評估，其實事出必有因，因為他為了要去選舉，不斷的提出牛肉政策，甚至用政策買票。」

相較蔣萬安福利政策不斷推出，要來搶連任，但民進黨誰來挑戰，人選還在難產中，看看前立委高嘉瑜，近期動作頻頻，到內湖花市發現自己的名字淡掉了，趕緊重簽還說了這句話，前立委(民)高嘉瑜說：「會讓蔣萬安獨占鰲頭。」網友敲碗要她選市長但高嘉瑜球又往外丟。

前立委(民)高嘉瑜說：「其實台北市長，我都一直覺得最適合的人選，就是王世堅大哥，因為畢竟世堅大哥，人氣已經是紅遍全世界海內外。」但究竟是誰來挑戰，民進黨秘書長徐國勇，強調仍在評估中，也說農曆年前完成提名，有是可能的，到時就看誰來阻擋蔣萬安連任之路。

