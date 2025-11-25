拚遊日挨轟 卓揆：國旅優惠明年3月上路

交通部日前透露要在明年推出平日國旅優惠，自由行住宿、企業員旅組團都能受惠，行政院長卓榮泰指在明年3月上路，但近來陸日關係緊張，大陸民眾抵制赴日，賴清德總統、外交部長林佳龍都鼓勵國人赴日旅遊，讓國內業者很不是滋味，喊話總統也邀請日本旅客來台。

林佳龍20日回答立委質詢時，率先拋出「支持國人赴日旅遊」，引發國旅業者不滿，批評林佳龍從交通部長做到外交部長，換了位置換了思維，鼓勵台灣人出國而不是國旅。沒想到，國策顧問康銀壽又透露，賴總統說「既然中國不去日本觀光，我們就帶團去日本觀光」，再讓國旅業者傻眼。

資深國旅業者說，赴日旅遊本來就是台灣旅客出國第一大旅遊目的地，根本不用再特地「支持」，因此看到政府的態度，當然不是滋味。國旅處境艱難，政府還是要考慮誰是該優先照顧的人，「不只台灣旅客去日本衝刺，也該邀請日本旅客來台衝刺」。

卓榮泰25日在立院備詢時強調，賴總統的原意是要出國的國人多多到日本；而在國內旅遊部分，交通部已研擬平日住宿、生日住宿、遊樂園留宿、企業員工國旅獎勵優惠、taiwan pass平日國旅優惠，明年3月將開始執行，希望加強國內觀光、引進更多國外旅客。

國民黨立委邱若華昨質詢卓揆時指出，民調顯示有超過半數國人不滿意國內旅宿，更有媒體揭露我國假日的旅宿費用漲幅高達38.4％，平均價格高於其他國家，更曾出現業者在演唱會期間，將房價提升到平常的10倍，但交通部卻表示，一切都是市場機制。她建議，仿效日本制訂阻止旅宿業哄抬價格的法規，由中央制訂房價核定指引，供地方政府依據辦理。

交通部長陳世凱表示，若硬用一套機制壓抑價格，對整個市場會造成問題，交通部目前努力降低業者的成本，有助於降低房價，至於不合理的哄抬房價，地方主管機關會去稽查，而指引的部分將與公會及各地方政府的觀光主管機關討論。

旅行業品質保障協會國民旅遊線委員陳永翔指出，國內住房問題是多地方周休五日，假日客源暴增，導致假日房價居高不下，可以漲到這個程度，正是有人會埋單，價格取決於供需。但他也說，透過政策引導民眾平日旅遊，讓假日有降價空間，消費者也更願意支持。