拚選台南市長！ 陳以信喊「打破青年低薪」：起薪保證33K





爭取國民黨台南市長提名的前立委陳以信，今(24)日公布第21項政見，主打「台南青年起薪33K保證方案」。此政見旨在利用市政府的力量，墊高青年首度就業的起薪，以終結台南青年低薪的惡性循環，讓剛畢業的年輕人發現「留在台南工作就是最好選擇」，不必被迫「北漂、南漂」。

問題背景：低薪是台南人才流失主因

陳以信指出，近年來許多北漂青年感嘆「想留在台南工作，但薪水真的太低」，導致台南青年人口不斷流失，近五年內30歲以下青年人口已減少約10%。雖然失業率有所下降，但主因是青年人口基數減少，以及初入職場（多為服務業或低技術門檻工作）的起薪被嚴重壓低，平均薪資明顯落後於雙北與桃園。

政策機制：補助雇主 保障青年首份工作33K

陳以信（倫敦大學經濟學博士）深信政府必須投入有效資源來解決結構性低薪問題。因此，市府將推出補助措施：

補助對象：「在台南設籍、畢業三年內、第一次全職工作的就業青年」。 補助內容：市府將補助雇主，每月最高3,000元薪資。 期限限制：最長可連續補助一年，每位青年一生限申請一次。

此方案搭配未來全國最低薪資調整（預計 29,500 元），可確保剛進入職場的台南青年起薪都能站上 33K，不再受低薪困擾。

財政與效益：全台首創 高CP值投資

這項政策被視為能讓「雇主與青年雙贏」的方案，鼓勵雇主開出更高起薪，並讓青年安心留鄉工作。

經費估算： 根據統計，符合資格青年約三、四萬人，預估約四成原本起薪會低於33K。市府每年補助經費約需四至五億元。

價值主張： 陳以信認為，相較於市府總預算（超過千億），投入這筆經費來留住台南青年人才，使其願意返鄉或留鄉就業，「CP 值極高」，這也將是全台首創搶救青年低薪的政策。

