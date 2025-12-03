拚選舉辭民進黨發言人 卓冠廷：全力衝刺連任、輔佐蘇巧慧贏得勝利

記者劉秀敏／台北報導

民進黨黨規明定，中央黨部黨工擬參加公職選舉者，須於該項公職就職日一年前辭職，隨著2026地方選舉腳步逼近，包括組織部主任張志豪、兼任黨發言人的卓冠廷、戴瑋姍都宣布請辭，全心投入議員選戰，黨主席賴清德也於今（3）日中常會准辭，同時宣布由立委李坤城接任發言人。卓冠廷也在臉書發文分享擔任發言人的感言，同時表示，2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾，「卓冠廷，繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰。我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力！」

卓冠廷在社群平台發文表示，榮幸擔任民主進步黨發言人2年多，階段性任務完成，他已獲賴清德主席准辭，正式卸下發言人職務。接下來，全力衝刺議員連任，為土樹三鶯，為新北，為台灣，再拚四年，並且全力輔佐蘇巧慧贏得勝利，贏回新北。

卓冠廷指出，依據民進黨規定，公職候選人須於就任前一年前請辭黨職，因此他和戴瑋姍一起提出辭呈，以最高標準自我要求，實現民進黨的精神與規矩。雖曾任幕僚十年，但這是他首次接任黨職，從2023年3月接任發言人，到2024年8月再次回任至今，兩年的時間，是台灣政治局勢最詭譎多變的時刻，他很榮幸以發言人身份為台灣奮戰。

「請大家放心，戰鬥，不會侷限於『發言人』的身份。」卓冠廷說，在他接任發言人以前，面對看似銅牆鐵壁的侯友宜團隊，他們用事實揭露各項施政缺失，為受害者和弱勢發聲；在面對中二、投二補選的地方勢力，他們用詳實的調查，揭開顏家莊園與林明溱豪宅的真相，打破權貴的假面具。即使面對柯文哲在聲勢最旺時對他的濫訴提告，他也沒有退縮，最終司法還給他公道。去年的大選，他們更和好兄弟李正皓發起「搶救王義川大兵」，燃燒自己，只為團結台灣隊的士氣。

卓冠廷表示，接下來，他將卸下負責發言人戰袍，「2026，是我的挑戰，也是全體新北隊的挑戰。」他的選區幅員遼闊，即便在擔任發言人期間，他也不願減少任何地方業務，堅持「一天當三天用」，下午沒有地方行程的時間，他就去錄影；跑完攤的深夜，他就繼續研究議題。所以，他從來沒有放掉任何責任。

卓冠廷說，未來的日子，沒有發言人卓冠廷，但是，一樣有大家最熟悉、隨時找得到、肯拚肯衝、專業認真的「新北市議員卓冠廷」。2026的挑戰在即，懇請大家繼續做他的後盾，「卓冠廷，繼續做新北的戰將，拚贏連任，助蘇巧慧打贏選戰。我們繼續為新北、為台灣，拚盡全力！」

