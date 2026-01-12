拚選舉！蘇巧慧批財劃法不公 侯友宜：先求有再求好

（記者陳志仁／新北報導）已被民進黨徵召參選新北市長的立委蘇巧慧，質疑財劃法修法後新北市人均分配仍為全國最低；為此，新北市長侯友宜12日受訪時表示，財劃法改革「先求有、再求好」，新北雖尚未達理想，但已逐步向前，市府將持續爭取更公平的資源分配，全力照顧市民建設與社會福利。

圖／新北市長侯友宜12日受訪時表示，財劃法改革「先求有、再求好」。（記者陳志仁攝，2026.01.12）

侯友宜認為，財劃法修法一路走來並不容易，他感謝多位立委支持新北市的訴求，讓長期資源分配不均的問題邁出改善的第一步，儘管目前新北在全國統籌分配稅款中仍屬最低，但至少已朝正向發展；同時強調，相關制度仍有待精進，未來需透過朝野持續溝通協調，讓地方發展更加均衡。

針對中央政府總預算案卡關，外傳藍營可能先行放行 TPASS 通勤月票與生育補助等民生預算的看法？侯友宜指出，朝野之間本就應以溝通協調為前提，他樂見在野黨提出「民生議題先行」的做法，認為這不僅有助於保障民眾權益，也相信對朝野之間和諧有一定的協助，這是大家的一個期待。

至於立法院擬就總統賴清德提出彈劾案並召開公聽會，綠營批評藍白不具備彈劾的要件，分明是自打耳光、歹戲拖棚的看法？侯友宜回應，執政黨應傾聽人民的聲音，彼此多一分體諒與包容，才能化解對立，不論中央政治紛擾如何，新北市會專注市政推動，讓市民的生活不因政治爭議而受到衝擊。

有關全台營建土方去化的亂象，台北港北堤也負北台灣營建土方的去化重任，未來的大型都更、公共工程同步推進，市府要如何因應？侯友宜說，新北市目前共有 18 家合法土資場，另有 4 家正輔導中，市府將加速輔導合法化，並與中央合作完善配套，防止土方非法棄置，守護國家的土地不要被破壞。

