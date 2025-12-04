拚醫衛外交！林佳龍攜手石崇良提2大國際策略：實現固邦、榮邦到拓邦

外交部長林佳龍持續推動其「總合外交」理念，林佳龍今（4）日表示，為落實總統賴清德「健康台灣」的施政願景，昨日與衛生福利部長石崇良共同主持「醫療衛生外交諮詢小組」第二次會議。外交部說明，此次邀請經濟部參與，共同整合跨部會資源，推動台灣醫療衛生外交的新局面，會議就深化「榮邦計畫」與強化國際醫衛合作進行深入討論，並討論2項重要國際策略。

外交部今日下午發布新聞稿說明，醫療衛生外交諮詢小組今年7月成立，積極推動賴清德的「健康台灣」國政願景，並協助台灣醫療產業開拓國際市場。林佳龍在會議中表示，經濟部的加入使醫療、公衛與產業的合作更加緊密，並為台灣產業走向國際奠定新基礎，並強調，跨部會合作將促進台灣醫療衛生外交的發展，實現「以醫帶產」的策略，並推動智慧醫療與健康產業的國際化。

外交部提到，此次會中檢視榮邦計畫中「智慧醫療與健康產業」的最新進展，其中新光醫院與我邦交國帛琉醫療合作案已取得階段性成果，並將繼續推動長期、互惠的合作關係，而帛琉C型肝炎消除計畫，將有助其達成世界衛生組織（WHO）2030年消除C型肝炎的目標。結合各項醫衞、淨零等合作，預計將在明年帛琉主辦太平洋島國論壇（PIF）期間，將台帛各項重要合作成果作完整展示。

外交部與衛生福利部「醫療衛生外交諮詢小組」委員合影。（外交部提供）

外交部指出，為擴大台灣在全球公衛領域的影響力，此次會議也討論2項重要國際策略。第一為在亞太經濟合作會議（APEC）推動設立「未來健康照護子基金」，有助加強台灣在數位健康、政策合作與公私部門協作等領域的領導角色；其次在世界衛生大會（WHA）期間辦理「智慧醫療與健康產業展」，展現台灣在智慧醫療領域的專業與實力，並向國際社會證明台灣在全球健康韌性的貢獻。

林佳龍：台灣 頂尖醫療公衛水準，是推動醫衛外交優勢 ​

林佳龍今日則在臉書發文表示，此次會議有經濟部參與，讓醫療、公衛與產業的合作更加緊密，為諮詢小組注入更強大的動能，也感謝所有與會委員踴躍發言，提供專業且寶貴的建議，「台灣的頂尖的醫療與公共衛生水準，是我們推動醫衛外交的優勢。」

「我們要透過深化國際醫衛合作拓展外交空間，實現從固邦到榮邦，再到拓邦的政策目標。」林佳龍也說，透過深化醫衛外交，期盼持續提升友邦人民的健康福祉，同時向國際社會展現台灣的專業與貢獻，為台灣贏得更多尊重與肯定，除了半導體和人工智慧（AI），也讓世界再度看見台灣。

