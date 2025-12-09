拚重返非洲豬瘟非疫區！預定2月底向提申請

▲拚重返非洲豬瘟非疫區！農業部今日表示，我國若無新增疫情，預定在明年2月底向提申請。（圖／台中市政府）

[NOWnews今日新聞] 農業部今（9）日表示，今（2025）年 10 月 22 日確認發生非洲豬瘟(ASF)本土疫情後，基於防疫責任，農業部即刻主動暫停所有臺灣豬及豬肉產品出口，並依程序通報世界動物衛生組織(WOAH)，同時以正式公文通知各已核准我國豬肉產品輸入之國家。菲律賓於11月5日接獲我國通報後，經該國內部行政程序與風險評估，於 12 月 8 日正式公告暫停自臺灣輸入活豬及豬肉產品。

農業部表示，國產豬肉每年平均生產約80萬公噸，以供應國內消費市場為主，策略性出口為輔。112 年 1 月我國取得菲方輸入核准，自112 年 9 月開始出口豬肉至菲國，112 年出口 23 公噸、113 年 430 公噸；114年則受國內整體市場供需與價格因素影響，截至 10 月，累計出口量僅為1公噸。本次菲律賓暫停我國豬肉產品輸入，預期對我國內產業影響有限。

農業部指出，我國自10月22日主動暫停出口生鮮豬肉至新加坡及菲律賓，至於加工豬肉產品經爭取，仍可輸銷日本、新加坡及紐西蘭。經統計10月22日迄今，我國加工豬肉產品外銷澳洲與日本已有14公噸。

依 WOAH 國際標準，原已取得 ASF 非疫區資格之會員國，如發生疫情並採取撲殺清場策略，於完成清潔消毒後且後續監測未再檢出病毒者，可在最後一案例完成清消滿 3 個月後申請恢復非疫區資格。我國若無新增疫情，預定於明(115)年 2 月底向 WOAH 提出申請。

農業部強調，政府將持續協助出口業者與目標市場進口商及通路端溝通，以減緩暫停出口豬肉所產生之影響，並以加熱加工豬肉產品持續推動海外行銷活動，維持國際市場對臺灣豬肉之品質、安全與美味的正面印象，強化我國農產品在全球市場的能見度與競爭力。

