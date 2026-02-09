拚金蛇年最大包11.5億！威力彩「熱門號碼前3名」曝

生活中心／李明融報導

威力彩連續29槓，今（9日）頭獎上看11.5億元，勢必有不少人希望能在金蛇年的尾巴力拚最大紅包迎接新年，根據台彩官網統計也曝光過去「熱門號碼前3名」，自96年以來威力彩第一區中獎號碼最熱門的是24號，一共開出330次，第二區則是02號，共開出264次。

威力彩頭獎飆超過11億，將吸引許多民眾追求財富自由。（示意圖／民視新聞資料照）

威力彩其選號分為兩區，從第1個選號區中的01~38的號碼中任選6個號碼，並從第2個選號區中的01~08的號碼中任選1個號碼進行投注，第一區加上第二區就是購買的投注號碼，開獎單位將從第1區01~38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第2區01~08的號碼中隨機開出一個號碼，若兩區的號碼全數對中，就能獲得頭獎。不少民眾搶在過年前把握財富自由的機會，購買時對於號碼會開始研究，找到可能提升中獎機率的方法，根據台彩官網統計，自96年以來，第一區最熱門號碼是24號，總共開出330次，其次則是03號球開出325次，第三名為38號球共開出318次；第二區最熱門號碼為02號球，開出264次，其次是05號開出253次，第三名是04號共出現244次。

第一區最熱門號碼是24號，總共開出330次。（示意圖／民視新聞資料照）





反觀冷門數字方面，近20年第一區開最少的數字為09號，僅開出256次，第二區冷門號碼則是06號，僅出現217次。不過，威力彩每一次開獎都是獨立事件，從數學機率論的角度來看，每一組號碼組合出現的機率其實完全相同，並不會因為它是熱門號或冷門號而影響未來的開獎結果。民眾在投注時，應將其視為一種年節助興的娛樂休閒，切勿過度執著於特定號碼或計算方式，甚至投入超出經濟負荷的資金，應保持平常心，量力而為。

