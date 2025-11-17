拚長期成長！國內首檔不配息＋聚焦AI主動式ETF 00990A 11月24日開幕

國內首檔主動式ETF聚焦 AI 主題的「主動元大 AI 新經濟」（00990A），將於 11 月 24 日至 28 日募集，發行價 10 元，這檔為採取不配息設計，引導資金長期參與。 示意圖

[Newtalk新聞] 國內首檔主動式ETF聚焦 AI 主題的「主動元大 AI 新經濟」（00990A），將於 11月 24 日至 28 日募集，發行價 10 元，這檔為採取不配息設計，引導資金長期參與，投資涵蓋 AI「基礎建設」與「技術應用」兩大領域強勢股，積極參與 AI 新經濟成長機會。

元大投信指出，企業投資價值的增長，來自於生產力提升與效率成長，大型科技巨頭持續加大資本支出，布局 AI 算力與雲端服務等基礎建設，同時也將為全球企業定義全新的生產方式，加上 AI 技術突破原本科技產業的限制，預計開創 AI 新經濟世代，進而創造出龐大的投資機會。

AI 革命處於啟動階段，除了核心硬體市場需求持續強勁，更可提前伺機布局已融入 AI、且估值仍相對合理的技術應用題材，隨著 AI 基礎建設日漸成長，可望複製網路時代強勢股從「基礎建設走向技術應用」的發展路徑，例如當時崛起的 Amazon、Google、Facebook 等，後來都成為主導發展趨勢的大型巨頭，股價漲幅都在數十倍以上。

主動元大AI新經濟ETF為目前唯一主動式ETF以 AI 新經濟作為投資主題，基於目前不僅硬體受惠於資本支出，技術應用正在浮現，既有企業朝 AI 概念轉型也有助於股價表現，主動式選股將呈現較指數被動投資更快速的操作反應，及積極挑選強勢股特色。

主動元大 AI 新經濟ETF研究團隊表示，未來基金將採全球布局策略，關注 AI 投資主題中「算力核心硬體製造」、「資料傳輸能源規劃」與「平台應用整合」，完整涵蓋 AI 產業，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒，AI 新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

